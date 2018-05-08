رئيس "شباب النواب" يدعو لحوار مجتمعي حول مدونة السلوك الرياضي

دعا النائب فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، لمناقشة إصدار مدونة "السلوك الرياضي" بمفهوم أوسع وأشمل لكل جوانب الحياة الرياضية، تجمع بين طياتها تنظيم سلوكيات اللاعبين والمدربين والجمهور والإعلاميين.



وقال "عامر"، إننا نحتاج لشكل جديد لتنظيم العلاقة بين المدربين وبعضهم خلال المباريات، وعلى مستوى كل الألعاب والأنشطة الرياضية، وتنظيم تناول الإعلاميين لتحليل المباريات والتعليقات عليها، والاتصالات التليفونية، وإدارة النقاش بين الضيوف.



وأضاف رئيس لجنة الشباب والرياضة، قائلا: "سندعو لحوار مجتمعى فى اللجنة، وسندعو كل الإعلاميين والمحللين والمعلقين الرياضيين، وكل من يرغب أو له علاقة بهذه المدونة، وستكون هذه المدونة هى الأولى فى الشرق الأوسط، تنبع من رحم البرلمان، وأيضا تنظم سلوكيات الإعلاميين والنقاد والكتاب وكل الأطراف المعنية".



