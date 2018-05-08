أبرز أخبار التوك شو الإثنين 7/5/2018: لقاء السيسي ووفد صندوق النقد ومطالب بتهجير مصريين لسيناء
الثلاثاء 08/مايو/2018 - 03:39 ص
أمنية فوزي - رقية جمال - ندى محمد - هدى عبدالرازق - داليا الحسين - كساب أحمد - نعيم يوسف - جهاد جمال
تناولت برامج "التوك شو" مساء الاثنين، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
نورهان الشيخ: الملف السوري على طاولة المفاوضات بين مصر وروسيا (فيديو)
قالت نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية المتخصصة في الشأن الروسي، إن الملف السوري سيكون حاضرا وبقوة على طاولة المفاوضات بين مصر وروسيا الفترة المقبلة، خاصة بعد الأخبار المتداولة حول إرسال مصر قوات إلى سوريا.
البطوطي: جهود رهيبة لتطوير المناطق السياحية في مصر (فيديو)
أكد وليد البطوطي المستشار الأسبق لوزير السياحة، أن هناك خطوات رهيبة تتم لتطوير المناطق السياحية حتى الوصول إلى مستوى متقدم للغاية، وهو ما يشهد متابعة من المجتمع السياحي الدولي.
"تعليم البرلمان": إرجاء فكرة إلغاء التدريس باللغات في المدارس التجريبية
قال النائب عبدالرحمن البرعي، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، إنه سيتم إرجاء فكرة إلغاء التدريس باللغات في المدارس التجريبية.
"الرئاسة": حققنا إنجازًا كبيرًا بكل المقاييس الاقتصادية العالمية
كشف السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، تفاصيل لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وفد صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن النائب الأول لمدير عام الصندوق أشاد إشادة كبير بما تحقق في مصر خلال السنوات الماضية وخاصة برنامج الإصلاح الاقتصادي.
إلهامي عجينة يُطالب بتهجير جزء من المصريين ونقلهم لسيناء
طالب النائب إلهامي عجينة، بتهجير جزء من المصريين ونقلهم لسيناء، مشددًا على أن الحكومة هى المسئول الأول والأخير على تحفيز المواطنين للإقامة بسيناء لتعميرها.
بهاء أبو شقة ينفي ترشحه لمنصب نقيب المحامين: ليس لدي متسع من الوقت (فيديو)
نفى المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ماتردد حول ترشحه على منصب نقيب المحامين، مؤكدًا أن هذا الحديث مجرد إشاعات ليس لها صلة من قريب أو بعيد بأي تخيل أو فكر له.
طارق عامر يرد على تساؤل "بتجيبوا الفلوس منين"
وجه الإعلامي عمرو أديب، سؤالا إلى محافظ البنك المركزي طارق عامر، قائلا: "هو انتم بتجيبوا الفلوس منين"، ليرد ضاحكا: "كنا بنطبعها".
جمال شيحة عن قرض تطوير منظومة التعليم: "ملوش لازمة"
قال الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب: "لسنا بحاجه لقرض صندوق النقد الدولي من اجل تطوير منظومة التعليم"، معلقا: "ملوش لازمة".
وزير التموين: وفرنا مخزون استراتيجي لأهالي سيناء قبل العملية الشاملة
قال الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة عملت على توفير مخزون استراتيجي من السلع لأهالي سيناء يكفي لأكثر من 3 أشهر قبل بدء العملية العسكرية الشاملة.
مختار نوح: زوبع ومحمد ناصر سيرحلوا قريبًا من تركيا
قال مختار نوح، المفكر الإسلامي، إن زوبع ومحمد ناصر سيرحلوا قريبًا من تركيا، لكنهم سيطلبوا الترحيل على دولة آخرى غير مصر.
وزير المالية: برنامج الإصلاح الاقتصادي وطني خالص
قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي مصري وطني خالص، موضحًا أن مصر هى من قررت التوجه لصندوق النقد الدولي لمساعدتها.
تعليق "الأوقاف" على زيادة عدد ركعات صلاة الترويح بالأردن لـ20
علق جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، على زيادة عدد ركعات التروايح لـ20 ركعة في الأردن، قائلًا: "أتحدث عن حال مصر في صلاة التراويح فقط".
تناولت برامج "التوك شو" مساء الاثنين، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
نورهان الشيخ: الملف السوري على طاولة المفاوضات بين مصر وروسيا (فيديو)
قالت نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية المتخصصة في الشأن الروسي، إن الملف السوري سيكون حاضرا وبقوة على طاولة المفاوضات بين مصر وروسيا الفترة المقبلة، خاصة بعد الأخبار المتداولة حول إرسال مصر قوات إلى سوريا.
البطوطي: جهود رهيبة لتطوير المناطق السياحية في مصر (فيديو)
أكد وليد البطوطي المستشار الأسبق لوزير السياحة، أن هناك خطوات رهيبة تتم لتطوير المناطق السياحية حتى الوصول إلى مستوى متقدم للغاية، وهو ما يشهد متابعة من المجتمع السياحي الدولي.
"تعليم البرلمان": إرجاء فكرة إلغاء التدريس باللغات في المدارس التجريبية
قال النائب عبدالرحمن البرعي، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، إنه سيتم إرجاء فكرة إلغاء التدريس باللغات في المدارس التجريبية.
"الرئاسة": حققنا إنجازًا كبيرًا بكل المقاييس الاقتصادية العالمية
كشف السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، تفاصيل لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وفد صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن النائب الأول لمدير عام الصندوق أشاد إشادة كبير بما تحقق في مصر خلال السنوات الماضية وخاصة برنامج الإصلاح الاقتصادي.
إلهامي عجينة يُطالب بتهجير جزء من المصريين ونقلهم لسيناء
طالب النائب إلهامي عجينة، بتهجير جزء من المصريين ونقلهم لسيناء، مشددًا على أن الحكومة هى المسئول الأول والأخير على تحفيز المواطنين للإقامة بسيناء لتعميرها.
بهاء أبو شقة ينفي ترشحه لمنصب نقيب المحامين: ليس لدي متسع من الوقت (فيديو)
نفى المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ماتردد حول ترشحه على منصب نقيب المحامين، مؤكدًا أن هذا الحديث مجرد إشاعات ليس لها صلة من قريب أو بعيد بأي تخيل أو فكر له.
طارق عامر يرد على تساؤل "بتجيبوا الفلوس منين"
وجه الإعلامي عمرو أديب، سؤالا إلى محافظ البنك المركزي طارق عامر، قائلا: "هو انتم بتجيبوا الفلوس منين"، ليرد ضاحكا: "كنا بنطبعها".
جمال شيحة عن قرض تطوير منظومة التعليم: "ملوش لازمة"
قال الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب: "لسنا بحاجه لقرض صندوق النقد الدولي من اجل تطوير منظومة التعليم"، معلقا: "ملوش لازمة".
وزير التموين: وفرنا مخزون استراتيجي لأهالي سيناء قبل العملية الشاملة
قال الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة عملت على توفير مخزون استراتيجي من السلع لأهالي سيناء يكفي لأكثر من 3 أشهر قبل بدء العملية العسكرية الشاملة.
مختار نوح: زوبع ومحمد ناصر سيرحلوا قريبًا من تركيا
قال مختار نوح، المفكر الإسلامي، إن زوبع ومحمد ناصر سيرحلوا قريبًا من تركيا، لكنهم سيطلبوا الترحيل على دولة آخرى غير مصر.
وزير المالية: برنامج الإصلاح الاقتصادي وطني خالص
قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي مصري وطني خالص، موضحًا أن مصر هى من قررت التوجه لصندوق النقد الدولي لمساعدتها.
تعليق "الأوقاف" على زيادة عدد ركعات صلاة الترويح بالأردن لـ20
علق جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، على زيادة عدد ركعات التروايح لـ20 ركعة في الأردن، قائلًا: "أتحدث عن حال مصر في صلاة التراويح فقط".
"المسلماني" يكشف سبب قول رئيس الفلبين "أنا أعبد زعيم كوريا الشمالية"
قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن زعيم الفلبين الذي هاجم زعيم كوريا الشمالية تحدث خلال المرحلة الأخيرة بأنه يعبده، لأنه أنقذ العالم من الحرب النووية بعد القمة التاريخية التي حدثت مع نظيره الجنوبي.
قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن زعيم الفلبين الذي هاجم زعيم كوريا الشمالية تحدث خلال المرحلة الأخيرة بأنه يعبده، لأنه أنقذ العالم من الحرب النووية بعد القمة التاريخية التي حدثت مع نظيره الجنوبي.
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