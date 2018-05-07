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الحريري: تيار المستقبل حصل على 21 مقعدًا في البرلمان

الإثنين 07/مايو/2018 - 03:05 م
الحريري: تيار المستقبل حصل على 21 مقعدًا في البرلمان
سعد الحريري
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أسماء العزب
 

أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أن تيار المستقبل واجه تحديات عدة في الانتخابات وانتصر في الانتخابات النيابة.

 

وأعلن الحريري، اليوم الإثنين، في مؤتمر صحفي، أن تيار المستقبل حصل على 21 مقعدًا في البرلمان، منوهًا إلى أن تيار المستقبل كان له 33 مقعدا في البرلمان قبل الانتخابات.

 

وقال الحريري، إن اللبنانيين اقترعوا لمشروع الأمل بالمستقبل، مشيرًا إلى أن جمهور رفيق الحريري تفوق على مشاريع الهيمنة على بيروت.

 

وتابع الحريري: "نمد يدنا لكل من يسعى لتثبيت الاستقرار وتحسين المعيشة".

المزيد عن: لبنان سعد الحريري تيار المستقبل انتخابات نيابية البرلمان 21 مقعد
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