الحريري: تيار المستقبل حصل على 21 مقعدًا في البرلمان

أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أن تيار المستقبل واجه تحديات عدة في الانتخابات وانتصر في الانتخابات النيابة.

وأعلن الحريري، اليوم الإثنين، في مؤتمر صحفي، أن تيار المستقبل حصل على 21 مقعدًا في البرلمان، منوهًا إلى أن تيار المستقبل كان له 33 مقعدا في البرلمان قبل الانتخابات.

وقال الحريري، إن اللبنانيين اقترعوا لمشروع الأمل بالمستقبل، مشيرًا إلى أن جمهور رفيق الحريري تفوق على مشاريع الهيمنة على بيروت.

وتابع الحريري: "نمد يدنا لكل من يسعى لتثبيت الاستقرار وتحسين المعيشة".