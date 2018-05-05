وزير الشباب يحضر حفل ختام "الكويت عاصمة الشباب العربي" (صورة)





وصل مساء اليوم السبت، المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، إلى مطار الكويت، وذلك لحضور حفل ختام الكويت عاصمة الشباب العربي، تحت رعاية وحضور الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والمقرر إقامته غدا الأحد 6 مايو في المسرح الوطني بمركز جابر الأحمد الثقافي.





كان في استقبال الوزير بمطار الكويت وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب محمد ناصر الجبري الذي رحب بالمهندس خالد عبد العزيز على أرض الكويت وتمني له إقامة طيبة.





كما قدم عبد العزيز الشكر للوزير الكويتي على الدعوة وحسن الاستقبال في دولة الكويت الشقيقة، كما كان في الاستقبال السفير طارق القوني سفير جمهورية مصر العربية بدولة الكويت وعدد من المسؤولين في وزارة الدولة لشئون الشباب.





وكان وزير الشباب قد تلقي دعوة من السيد محمد ناصر الجبري وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب لحضور حفل ختام "الكويت عاصمة الشباب العربي" لعام 2017 /2018.





كما سيتم خلال حفل الختام الإعلان عن "القاهرة عاصمة الشباب العربي لعام 2018-2019" وسط حضور لفيف من الشخصيات العامة والسادة وزراء الشباب والرياضة العرب من أجل الاستمرار والتأكيد على دعم الشباب العربي والاستفادة من طاقاتهم من خلال الأنشطة والبرامج المشتركة التي يتم تنفيذها والإعلان عنها من خلال اختيار "عاصمة للشباب العربي" من الدول العربية في الاجتماع السنوي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في جامعة الدول العربية.



