تغريم "دامسون" للأثاث 20 ألف جنيه لعدم الاستجابة لقرارات حماية المستهلك

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم الممثل القانونى لشركة دامسون للأثاث مبلغ 20 الف جنيه والنشر فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار ، نظرا لعدم التزامه بتنفيذ قرار مجلس الادارة جهاز حماية المستهلك، الصادر ضده باسترجاع المنتج المعيب ورد قيمته للشاكى.





وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الإحالة جاءت بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوماً التى قررها المجلس منحها للشركة لإزالة أسباب الشكوى وهو الامر الذى يوضح اصرار الشركة المحالة على مخالفة قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 .





وأشار يعقوب، إلي أن الجهاز كان قد تلقى الشكوى رقم 169582 تضرر فيها الشاكى من تعاقده على شراء ركنة بقيمة 6900 جنيه وجد بها عيب خلال 14 يوم من تاريخ الشراء ، وباللجوء للشركة وجد مماطلة فى ازالة اسباب الشكوى .

وأضاف يعقوب، أن الجهاز قد باشر التحقيق فى الشكوى وتم مخاطبة الشركة ودياً لإزالة اسباب الشكوى باسترجاع المنتج المعيب ورد قيمته للشاكى إلا أن الأخيرة تعللت بأنها قامت بتغيير أرجل الركنة وعمل الاصلاحات اللازمة لها.





ولما كان ما تقدم فقد تم عرض الشكوى على مجلس إدارة الجهاز الذى أصدر قراره بالزام الشركة المشكو فى حقها باسترجاع المنتج ورد قيمته للشاكى نظراً لظهور العيب خلال 14 يوم من تاريخ الشراء وهو ما ثبت من خلال اقرار الشركة باصلاح المنتج، إلا أن الشركة لم تمتثل لقرار المجلس فتم احالتها الى نيابة مصر الجديدة لمخالفتها المواد 1 ،8 ، 9 ، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ، وتم احالة الاوراق لمحكمة القاهرة الاقتصادية والتى قيدت الاوراق برقم 779 لسنة 2017 جنح اقتصادية القاهرة والتى اصدرت حكمها السالف بتغريم الممثل القانونى للشركة مبلغ 20 ألف جنيه والنشر.



