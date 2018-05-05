5 مناسبات ظهر فيها "حسني مبارك" بعد خروجه من السجن.. تعرف عليهم

اختفى الرئيس الأسبق حسني مبارك، سنوات عدة، عن أنظار الشعب المصري، والتي أودع فيها خلف القضبان وداخل أروقة مستشفى المعادي العسكري، حتى برأته، من القضايا والتهم التي نسبت إليه، ليظهر بين الحين والآخر في صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وآخرها في عيد ميلاده الـ 90 مع نجله وحفيده.

صورته بجانب نجله وحفيده

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة "فيس بوك وتويتر" أحدث صورة للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وذلك أثناء احتفال أسرته بعيد ميلاده الـ90، وظهر مبارك في الصورة بجوار نجله علاء مبارك وحفيده عمر علاء.

وكتب عمر علاء، حفيد "مبارك"، ولاعب ناشئي 2000 بالنادي الأهلي، تعليقًا على الصورة التي نشرها عبر حسابه بموقع الصور الشهير "انستغرام": "عيد ميلاد سعيد يا جدو".

ظهوره بالساحل الشمالي

ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي تنتشر فيها صورة مثيرة لـ"مبارك"، ففي العام الماضي، تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة جديدة له برفقة نجله جمال وحفيدته فريدة، مرجحين أنه التقطت في منتجع "هاسيندا" بالساحل الشمالي.

وظهر مبارك في الصورة يرتدي قميصًا مخططًا، ويحتضن حفيدته، بينما يقود جمال سيارة جولف.

في منزله

وفي 14 مايو الماضي، نشر مبارك الخرينج، النائب السابق بمجلس الأمة الكويتي، عبر حسابه بموقع "تويتر"، أول صورة للرئيس الأسبق عقب خروجه من المستشفى العسكري بالمعادي، قائلا: "تشرفت اليوم بلقاء الرئيس السابق لجمهورية مصر العربية حسني مبارك".

وذكر "الخرينج"، أنه زار مبارك في مقر إقامته بمصر الجديدة، والتقى بنجليه علاء وجمال، الذين رحبوا به جميعًا.

عيد ميلاده

وفي 4 مايو الماضي، وقبل ساعات من الاحتفال الـ89 بعيد ميلاد الرئيس الأسبق، نشر مؤسس صفحة "أنا آسف يا ريّس" كريم حسين عبر حسابه بـ"فيس بوك"، أحدث صورة التُقطت لمبارك، مع ابنه الأكبر علاء وحفيده عمر علاء.

تهنئة حفيده

كما هنأ "عمر"، "مبارك"، بعيد ميلاده الـ89 بنشر صورة له في مرحلة الطفولة المبكرة تجمعهما سويًا عبر "انستجرام"، معلقًا عليها: كل سنة وحضرتك طيب يا أعظم راجل في مصر.