تهنئة خاصة من "السادات".. كيف احتفل محبي حسني مبارك بعيد ميلاده الـ 90؟ (صور)
السبت 05/مايو/2018 - 04:40 م
محمد العطار
احتفل مؤيدي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في الساعات الماضية، بعيد ميلاده التسعين بعدة طرق مختلفة، في إطار محبته للرئيس الأسبق، وتقديرًا لما قدمه لمصر من وجهة نظرهم.
عيد ميلاد سعيد يا جدو
في البداية، احتفلت أسرة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك يوم الجمعة بعيد ميلاده الـ90 بمقر إقامته بمصر الجديدة.
ونشر عمر علاء، حفيد الرئيس مبارك، ولاعب ناشئ 2000 بالنادي الأهلي، صورة تجمعه مع جده ووالده، وكتب "عمر" تعليقًا على الصورة التي نشرها عبر حسابه بموقع الصور الشهير "إنستجرام": "عيد ميلاد سعيد يا جدو".
ظهور شبيه السادات
فيما نظم عشرات من أهالي قرية كفر المصيلحة، التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية- مسقط رأس الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك- احتفالًا بعيد ميلاده التسعين، بحضور عدد من الأهالي بالمحافظة وممثلي عن حركات "بلدياتك" تحت شعار "يوم الوفاء".
تم تنظيم الحفل بقاعة نادي كفر المصيلحة الرياضي، بحضور أمين مبارك، رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشعب سابقًا، وابن عم الرئيس الأسبق، وتضمن الحفل عددًا من الفقرات الموسيقية والألعاب، ووزع المنظمون عددًا من الورود والبالونات على الأهالي.
وفي ذلك الحفل ظهر شبيه الرئيس الراحل محمد أنور السادات بين المحتفلين، مقدمًا التهاني للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بعيد ميلاده التسعين.
احتفالات "أنا آسف ياريس"
كما احتفلت صفحة "أنا آسف يا ريس" المؤيدة لمبارك، بعيد ميلاده عبر تدوينات نشرتها الصفحة على مدار اليوم.
كل سنة وإنت طيب يا محترم
كما وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، التهنئة لمحمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق، بمناسبة عيد ميلاده الـ 90.
وأكد منصور أن مبارك أدى واجبه، وله إيجابيات وله أخطاء أيضًا، ويكفيه أن صاحب الضربة الجوية في انتصار أكتوبر العظيم، وتابع منصور: كل سنة وأنت طيب يا ريس يا محترم.