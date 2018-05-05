تهنئة خاصة من "السادات".. كيف احتفل محبي حسني مبارك بعيد ميلاده الـ 90؟ (صور)

ظهور شبيه السادات

فيما نظم عشرات من أهالي قرية كفر المصيلحة، التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية- مسقط رأس الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك- احتفالًا بعيد ميلاده التسعين، بحضور عدد من الأهالي بالمحافظة وممثلي عن حركات "بلدياتك" تحت شعار "يوم الوفاء".









تم تنظيم الحفل بقاعة نادي كفر المصيلحة الرياضي، بحضور أمين مبارك، رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشعب سابقًا، وابن عم الرئيس الأسبق، وتضمن الحفل عددًا من الفقرات الموسيقية والألعاب، ووزع المنظمون عددًا من الورود والبالونات على الأهالي.



