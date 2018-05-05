القبض على مسئولين بوزارة المالية.. 5 ضربات من الرقابة الإدارية للفاسدين في 24 ساعة





تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من توجيه عدة ضربات قوية ضد الفاسدين وأصحاب المال الحرام 2018، أبرزهم القبض على مسئولين بارزين بوزارة المالية، وضبط محاولة محاولة الاستيلاء على 11 مليون جنيه من مؤسسة خيرية.

وفيما يلي ترصد"الفجر"، أبرز الضربات التي ضربات وجهتها الرقابة الإدارية للفاسدين خلال 24 ساعة.

محاولة الاستيلاء على 11 مليون جنيه من مؤسسة خيرية

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من إلقاء القبض على "أ.س" موظف بإحدى مؤسسات الزكاة الخيرية التابعة لأحد البنوك بالقطاع المصرفي، أثناء قيامه بسحب وتحويل مبلغ 800 ألف جنيه لحسابه من أموال الخيرات الخاصة بالمؤسسة فى أحد فروع البنك، منتحلا صفة شخص آخر بغية عدم كشف وإخفاء هويته الأصلية.

وضبطت الهيئة بحوزته العديد من المستندات المصطنعة التي استخدمها في تنفيذ جريمته ليتمكن من خلالها بسحب المبلغ، وأسفر ضبط المتهم عن إحباط محاولته الاستيلاء على مبلغ أحد عشر مليون جنيه أخرى من أموال ذات المؤسسة الخيرية التي يعمل بها بعد أن قدم المستندات المصطنعة التى تمكنه من صرفها، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.

شخصا يزعم انتمائه لجهاز أمني بغرض الرشوة

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من إلقاء القبض على "ت.ف"، لزعمه أنه مسئول بإحدى الأجهزة الأمنية، وطلبه مبلغ مليون جنيه من صاحب شركة صرافة، مقابل استغلال نفوذه المزعوم بتعديل مجريات الأمور في القضية المقامة ضد الشركة، بسبب مخالفتها الشروط القانونية للتعامل في النقد الأجنبي، عن طريق إعداد تحريات يقدمها للمحكمة تأتي في صالح صاحب الشركة.

توصلت تحريات الهيئة، إلى أن شريك المتهم فى هذا الاتفاق ويدعى "ا.ش" محامي شركة الصرافة والوكيل عن صاحب الشركة في الدفاع عن القضية أمام المحكمة، وبعرض المتهمان على النيابة العامة قررت حبسهما.

مسئول سابق ينتحل صفة آخر بإحدى الجهات الرقابية

كما نجحت الرقابة الادارية في القبض على "خ.م.ك" عاطل، و "م.م.ص" مسئول سابق بإحدى الجهات الأمنية، وذلك لانتحال الأول بالاشتراك مع الثاني صفة مسئول بإحدى الجهات الرقابية، وطلبه وتقاضيه مبلغ ٦٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب عقار زاعما قدرته على تأجيل تنفيذ قرار الإزالة الصادر للعقار، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.

مسئولين بارزين بوزارة المالية برشوة

ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على "م.ص" مدير عام سابق بقطاع تمويل الشركات الكبرى بأحد البنوك، لتقاضيه مبلغ 1.3 مليون جنيه على سبيل الرشوة من صاحب مجموعة شركات خاصة، مقابل سرعة نهو وتسهيل إجراءات حصول الشركات على تسهيلات ائتمانية وقروض من البنك، وبعرض المتهمين على النيابة أمرت بحبسهما.

كما تمكنت من القبض على "أ.س" موظف بإحدى مؤسسات الزكاة الخيرية التابعة لأحد البنوك بالقطاع المصرفى أثناء سحبه وتحويله مبلغ 800 ألف جنيه لحسابه من أموال الخيرات الخاصة بالمؤسسة فى أحد فروع البنك، منتحلا صفة شخص آخر بغية عدم كشف وإخفاء هويته الأصلية، وضبط بحوزته عدد من المستندات المصطنعة التى استخدمها فى تنفيذ جريمته، ليتمكن من خلالها بسحب المبلغ، وأسفر ضبط المتهم عن إحباط محاولته الاستيلاء على مبلغ "11 مليون جنيه" أخرى من أموال ذات المؤسسة الخيرية التى يعمل بها بعد أن قدم المستندات المصطنعة التى تمكنه من صرفها، وبعرض المتهم على النيابة قررت حبسه.

‏وألقت الهيئة القبض على "ع.ع.م" عضو الاتصال السياسي بوزارة المالية، و"م.ف"، و"ع.ع" مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومدير إدارة العقود بالأمانة العامة للصحة النفسية، و"ح.ش" المراقب المالى لوزارة المالية على الأمانة العامة للصحة النفسية، متلبسين بتقاضى نصف مليون جنيه على سبيل الرشوة من صاحب إحدى شركات التوريدات والمقاولات مقابل تسهيل إجراءات ترسية أعمال التجهيز لمستشفى تابعة لأمانة الصحة النفسية، وتسهيل صرف المستخلصات للشركة، وبعرض المتهمين على النيابة أمرت بحبسهم.

مسئول بمركز تلا متلبسا برشوة 80 ألف جنيه

وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط "م.م" مدير التنظيم بمركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية متلبسًا بطلب وتقاضي مبلغ 80 ألف جنيه من مالك أحد العقارات ذات الموقع المتميز بمدينة تلا مقابل استصدار رخصة هدم وبناء للعقار المقام على مساحة 65 متر مربع وتقدر قيمة الأرض السوقية بحوالي 2 مليون جنيه، مشيرة في بيان لها اليوم، إلى أنه بعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.‏



