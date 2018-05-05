ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وزير الشباب يتوجه إلى الكويت لحضور حفل ختام "عاصمة الشباب العربي"

السبت 05/مايو/2018 - 01:07 م
وزير الشباب يتوجه إلى الكويت لحضور حفل ختام عاصمة الشباب العربي
المهندس خالد عبدالعزيز - وزير الشباب والرياضة
طباعة
نرمين فتحي
 
غادر ظهر اليوم السبت، المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، مطار القاهرة متوجها إلى دولة الكويت؛ لحضور حفل ختام الكويت عاصمة الشباب العربي، تحت رعاية وحضور صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والمقرر إقامته غدا الأحد 6 مايو، في المسرح الوطني بمركز جابر الأحمد الثقافي.

وتلقى وزير الشباب دعوة من محمد ناصر الجبري، وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب، لحضور حفل ختام "الكويت عاصمة الشباب العربي "لعام 2017 /2018 .كما سيتم خلال حفل الختام الإعلان عن "القاهرة عاصمة الشباب العربي لعام  2018-2019" وسط حضور لفيف من الشخصيات العامة والسادة وزراء الشباب والرياضة العرب من أجل الاستمرار والتأكيد على دعم الشباب العربي والاستفادة من طاقاتهم من خلال الأنشطة والبرامج المشتركة التي يتم تنفيذها والإعلان سنوياً عن "عاصمة للشباب العربي" في كل دولة عربية.
المزيد عن: وزير الشباب وزارة الشباب والرياضة وزارة الشباب عاصمة الشباب العربي خالد عبد العزيز الكويت عاصمة الشباب العربي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أفريقيا
زيسكو يونايتد - زامبيا
-
x
15:00
-
امبابان سوالوز - سوازيلاند
مازيمبي - جمهورية الكونجو
-
x
15:00
-
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
توغو بور - توجو
-
x
18:00
-
حوريا - غينيا
بريميرو دي اوجوستو - أنغولا
-
x
18:00
-
النجم الساحلي - تونس
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
-
x
21:00
-
الوداد الرياضي - المغرب
الدوري الإنجليزي الممتاز
ستوك سيتي
-
x
13:30
-
كريستال بالاس
ليستر سيتي
-
x
16:00
-
وست هام يونايتد
واتفورد
-
x
16:00
-
نيوكاسل يونايتد
وست بروميتش ألبيون
-
x
16:00
-
توتنهام هوتسبير
بورنموث
-
x
16:00
-
سوانزي سيتي
إيفرتون
-
x
18:30
-
ساوثهامتون
الدوري الإسباني
فياريال
-
x
20:45
-
فالنسيا
الدوري البرتغالي الممتاز
سبورتينج لشبونة
-
x
21:30
-
بنفيكا
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
18:00
-
هيلاس فيرونا
يوفنتوس
-
x
20:45
-
بولونيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/5/2018 1:30:01 PM