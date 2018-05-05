وزير الشباب يتوجه إلى الكويت لحضور حفل ختام "عاصمة الشباب العربي"

غادر ظهر اليوم السبت، المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، مطار القاهرة متوجها إلى دولة الكويت؛ لحضور حفل ختام الكويت عاصمة الشباب العربي، تحت رعاية وحضور صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والمقرر إقامته غدا الأحد 6 مايو، في المسرح الوطني بمركز جابر الأحمد الثقافي.



