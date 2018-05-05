"البيئة" تشارك في المعرض والمؤتمر الدولي للتبريد والتدفئة والعزل الحراري والطاقة

تشارك وزارة البيئة من خلال وحدة الأوزون والإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية بجناح، في المعرض والمؤتمر الدولي المتخصص للتبريد وتكييف الهواء والتدفئة والعزل الحراري والطاقة الذى يعقد بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة خلال الفترة من 3 إلى 5 مايو الجاري، تحت رعاية وزارتي البيئة والكهرباء والطاقة.





وينعقد المعرض بمشاركة أكثر من ١٠٠ شركة من كبرى الشركات المصرية والأجنبية المتخصصة في العزل الحراري، والتهوية والتبريد والتكييف المركزي وأنظمة التحكم والطاقة ونظم الحماية والمراوح وقطع الغيار ووحدات المناولة.

ويتضمن المعرض تنفيذ عدد من الندوات والجلسات النقاشية التي تبحث التحديات أمام الصناعة وكيفية نموها وتطورها، مما يتيح الإطلاع على الخبرات الدولية والاستفادة منها لمواكبة أحدث النظم العالمية في هذا القطاع الصناعي الهام الذي يقدر حجم المبيعات والصادرات بالملايين.

وأكد الدكتور عزت لويس، رئيس وحدة الأوزون بوزارة البيئة، أن المعرض يمثل فرصة هامة تتيح للكثير الاطلاع على الخبرات الدولية للاستفادة منها لمواكبة أحدث النظم العالمية في هذا القطاع الصناعي الهام تمشيا مع التوجه العالمي لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحرارى وتقليل آثار التغيرات المناخية وذلك بتقليل استخدام بعض المواد ذات معامل الاحترار العالي والتي تعتمد عليها قطاعات صناعية عديدة.

وأوضح أن وزارة البيئة تسعى دائماً إلي التعاون مع كافة الجهات المعنية لبناء قدرات الصناعة الوطنية وزيادة فرصتها في التصدير للأسواق الخارجية وتمكين الشركات الصناعية من التوافق مع هذه المستجدات والتغلب علي التحديات المستقبلية الخاصة بتلافي التغيير التكنولوجي المتكرر، ومنع إغراق السوق المحلي بتقنيات غير مستدامة، وتقليل الضغط علي قطاع الخدمات والصيانة بتقليل عدد البدائل المستخدمة في الصناعات المحلية، مما يستلزم أن نعمل معاً لمراجعة الأكواد الوطنية وتحديث المواصفات القياسية وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني ونظام إصدار شهادات مزاولة المهنة لمواكبة التحديات المصاحبة لإستخدام البدائل الصديقة للبيئة.



