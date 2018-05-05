الطالع الفلكى السّبت 5/5/2018..جِهَازَك العَصَبِى!

**القمر فى الرّبع الثّالث، القمر فى الجدى.

**فلكياً/هندياً: القمر فى القوس.





**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الثّور من 20 أبريل - 20 مايو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الحَمَلْ من 14 أبريل - 14 مايو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الرّشَاء من 29 أبريل - 11 مايو.





*اليوم 28 برمودة قبطى، 5 أيَار رُومى، 20 شعبَان،ميمُون للغاية ،إحتفاليّة بالكوبرا المصريّة رينين-تيت حامية الصوامع، إحذر إغضاب الإناث على أرض مصر.





قال الحكيم المصرى: -نبيل وناجى ونشأت ، وكلها بالنّون ، هيّا دِى نُون النسوة ؟ إسمك الحئيئى إيه ياض؟(محمّد عوض من فيلم أكاذيب حواء-1969)





*القمر فى الجدى "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*اليوم بِمَشِيئة الله تَعَالى

إحتفاليّة فرعونيّة بالكوبرا المصريّة رنين تِتْ ولها عدة معان ، الحيّة التى تقوم بالتمريض ، حارسة الغذاء ، جالبة الأسماء ، تقوم الحَيّة فى الأراضى الزراعيّة بالتهام الفئران التى تهدّد المحصول لذلك هى تحمى ثروة المصريين وغذاءهم ، عند ولادة الأطفال تقوم رنين تِتْ بالهمس فى أذن الأم أثناء إرضاعها لصغيرها بإسم الدّلع الثانى والذى يجب أن يتمتّع به المولود لحمايته من تأثيرالتعاويذ الشريرة ،كل مصرى لابد أن يكون له أكثر من إسم فهناك الإسم الرّسمى فى السجلات/البطاقة الشخصيّة وإسمه الذى يُنادى به بين أصحابه وأسرته وكل فرعون كان له أكثرمن إسم ،هذا التصرف يتسبب فى لخبطة لتأثير التعاويذ التى قد يقوم بها شخص مُؤذٍ لك، فارتجاجات إسمك تتغيرمرّة فى بيتك وبين أصحابك ومرّة أخرى فى مكان عملك ، لذلك فالأفعى تقوم باختيار إسم ثانِ لحمايتك من سموم البشر.





البعض يرى أن حساب الإسم لمعرفة قرينك لابد أن يكون بالإسم الحقيقى (اللى فى البطاقة) لأنه الدفين الذى يعبر عن ذاتك وسرّك/ اللاوعى، بينما يرى البعض الآخَر أن إسم الشهرة هوالمطروق والذى يتم التعويل عليه بينما الإسم الحقيقى مهجور لا يؤثر فى صاحبه كثيراً لذلك لن تعرف الأكثر تأثيراً على صاحبه ، هل هو صافيناز أم بوسى ، شيرويت أم ليلى ، بذلك يتحقق الهدف المنشود لقدماء المصريين.





فَطِنَ قدماء المصريين للقوّة الكهربائيّة التى تتولّد من العيون ، فرنين تِتْ تتمكّن من شل حركة العدوّ/الفئران من خلال التحديق به وهى نفس قدرة بَاسِتْ القطّة المصريّة ، لذلك تمّ التأكيد على قدرة المرأة على الحسد أكثرعن الرجل أو السيطرة عليه عاطفيّاً بمُجرّد التحديق (العقل فوق المادّة) أوإخضاع إرادة شخص آخر وشلّ جهازه العصبى بشحنات كهربائيّة كما يحدث مع الفئران عند مواجهتها بالتحديق للقطط أو لحيّة الكوبرا.





رنين تِتْ تخص الدلتا-مصر السّفلى وهى المُكافئة لوادجيت الكوبرا الملكيّة فى مصرالعليا-الصعيد كما أنها الأم للأفعى الإبن نيحى بَا- كاو ، عند ولادتك قامت الأم رنين تيت باختيار إسميْن لك،و نيحى سيقوم بعد وفاتك (وظيفة لروح مسئولة) بربط البَا-جسدك الملموس ، مع كَا-روحك الغير ملموسة لتأمين إستمرار الحياة من جديد فى ثقافتهم، رنين تِتْ زوجة لسُوبِكْ تمساح النيل تقوم بتنظيف أرضك الزراعية من الفئران وسوبك تمساح النيل يلتهم المخلوقات الميتة والجِيَف التى قد تلوّث مياه النيل للحفاظ عليه نظيفاً صالحاً للشرب باستمرار.





فى المُناسبات المصرية الفرعونية التى يتم الإحتفال فيها بأحد الرّموز الإناث فإغضاب الإناث على أرض مصر تكون عواقبه وخيمة فى ثقافة قدماء المصريين ويستتبع تعريضك لغضب الرّمز الذى يتم الإحتفال به فى ثقافتهم ، أنت مدعوّ لمعاملة إناث أسرتك ومجتمعك بإحترامٍ شديد والتحلى بالصبر فى التعامل معهنّ.

*إلى الطّوالع اليوميّة....





برج الحمل: نقص أحد الفيتامينات قد يتسبب فى العصبية أوالكآبة أو تشتت القدرة الذهنية على التركيز ،عليك بتوازن الطعام وشرب الماء لتعويض العرق.





برج الثور: خفّف من نبرة التوتر أو الغضب عند حديثك مع والديْك أو أحد أفراد أسرتك ، ضع وجهة نظرك فى ورقة سوليفان لتوصلها لهم دون خشونة.





برج الجوزاء: حاول التخلص من إعتمادك التام على مصدرأو شخص واحد للدخل حتى لا تكون تحت التهديد بخسارته يوماً ما، إستمع أكثر مما تتكلم.





برج السّرطان: بإمكانك أن تتحمّل متاعب الملل أما متاعب الخسارة فقد تتحمّلها أسرتك بأكملها فحافظ على نفسك بعيداً عن المشاريع الهلاميّة المشبوهة.

برج الأسد: المثل الإنجليزى يقول عندما تبدأ الأمور فى الضّيق،تبدأ بالتوازى فى الإنفراج ، أوعربيّاً، ضاقت فلما إستحكمت حلقاتها ،فُرِجَتْ وكنت أظنّها لاتفرجُ.

برج العذراء: تمسّك بهدوءك وثباتك الإنفعالى ،الغضب يزول سريعاً لكن كلماتك الغاضبة قد لاتزول بنفس السّرعة فتأكد من ضبط لسانك.





برج الميزان: لاتُجبر نفسك على الدخول لمكان أو موقف لاترتاح له لمجرّد إرضاء الآخرين، خصوصاً إن أنطوى على شبهة ، درهم وقاية.





برج العقرب: قد يأتى الضرر من أصحاب النوايا الطيبة، لذا لاتقم باتباع نصائح الآخرين بشكلٍ أعمى دون فحصها والتأكد من ملاءمتها لك.

برج القوس: الحفاظ على هدوءك أمام أى إستفزاز يفوّت الفرصة على مرضى النفوس ، بإمكان تصفية خلافاتك إن وُجِدَتْ بشكلٍ مُتحضر.





برج الجدى: إرضاء الناس غاية لاتُدرك وهى سُنّة الحياة لإختلاف الناس وطبائعهم، لكن الحلّ الوَسَط المُنَاسِب للجميع مُمكن إن توفرت النيّة الطيبة والمرونة.





برج الدّلو: لامعنى أن تخبط رأسك فى الحائط فى محاولة لتغيير شخصٍ ما،المهم ألا تكون أنت من يدفع ثمن صفاته السيئة ، الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.



