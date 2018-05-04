الطالع الفلكى الجُمعَه 4/5/2018..البَلدِى يِكسَبْ!

**القمر فى الرّبع الثّالث، القمر فى الجدى.

**فلكياً/هندياً: القمر فى القوس.





**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الثّور من 20 أبريل - 20 مايو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الحَمَلْ من 14 أبريل - 14 مايو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الرّشَاء من 29 أبريل - 11 مايو.





*اليوم 27 برمودة قبطى، 4 أيَار رُومى، 19 شعبَان، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - والله أنا راجل بلدى واحبّ البلدى ، وكل واحد ينام عَالجنب اللى يريّحُه.(نور الشريف من فيلم العار-1982)





*القمر فى الجدى "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

يوافق ذكرى ميلاد الفنانة المحبوبة شويكارفكل عام وهِىَ بألف خير،هذه هى الأسماء المُساويَة للقِيَم الحسابية لإسم شويكار إبراهيم طوب صقال ،مع التنبيه أنها لاتعبّرعن صفات تتواجد فى نجمتنا بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابية رياضية لا أكثر.

(مُمتلئ بالحقيقة)،(صاحب الحذاء الأشهر)،(سُمعة بأعمال العنف)،(لؤلؤة صفراء) ، (أكتاف شديدة البياض)،(تدخين طوال الوقت)،(أستاذ فى علم الأرقام)









*قرينتها الفلكيّة

النجمة البريطانيّة أودرى هيبّورن والتى أدّت الرواية الأصلية لمسرحية سيدتى الجميلة بنفس العنوان ، مواليد بروكسيل بلجيكا والدها قنصل بريطانيا فى هولنده وينحدر من أصول أرستقراطيّة نمساويّة،والدتها بارونة هولنديّة إبنة بارون هولندى حكم أحد مُقاطعات هولنده ،هذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم أودرى كاثلين جوزيف فيكتور أنتونى روستُن والشّهرة أودرى هيبّورن ، مع التنبيه أنها لا تُعبّرعن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.

(شفاه محظوظة)،(أعشق الزّهور البرّيّة)،(الطبيعة الأم)،(السّلام عليكم)،(زهرة شرقيّة)،(الأوزّة البيضاء العظيمة).





**اليوم أيضاً ذكرى ميلاد الفنّانة الرّاحلة زينات صدقى رَحِمَهَا الله فلاتَبْخَل عليها بِالفَاتِحَة.





*إلى الطّوالع اليوميّة....





برج الحمل: قد تكون فى مزاج ملائم لنكش ومُشاكسة غيرك من قبيل المزاح،توقيت غير ملائم أو مزحتك ثقيلة ، إن كان لديك كلمة خير فقلها ، إن لم يكن فاسكت.





برج الثور: لا تسمح لفرصة مكوثك فى المنزل أن تكون مناسبة لصنع مشاكل لا لزوم لها مع أفراد الأسرة، على العكس حاول أن تصنع جوّاً من السعادة.





برج الجوزاء: حمام مُنعش،إرتداء ملابس نظيفة جديدة،أداء فروضك الدّينيّة ، التسوق ، أنشطة من شأنها إشعارك بأنك وُلدت من جديد بمشيئة الله تَعَالى.





برج السّرطان: فى تجمّع عائلى فوضعك لضوابط وحواجز على لسانك قبل التحدث يُنقذك من متاعب أنت فى غنىً عنها، لتقل خيراً أو لتسكت.

برج الأسد: تقدرعلى قول كلمة لا عندما تشعر بضرورة قولها لأحدهم، خصوصاً أمام المشتروات الباهظة أو التنزّه بأماكن غير لائقة بك أو بأسرتك.

برج العذراء: عليك زيادة الإهتمام بهاتفك النّقّال أو تفريغ أرقامك فى نُوتة إضافيّة لتأمين نفسك ، وعدم وضع صور شخصية عليه ، درهم وقاية.





برج الميزان: مُتفائل وتنظر للنّصف المُمتلئ من الكوب فتمسّك بمبدئك ، ابتعد عن مجالسة أعداء النجاح والحسودين ،دارى على شمعتك.





برج العقرب: فرصة لجرد إسطواناتك القديمة وترتيب الكتب والألبومات والصور الفوتوغرافية، هذا يشمل مُكالمة هاتفية لشخصيات قديمة عزيزة على قلبك.

برج القوس: لا تورّط نفسك بأيّة وعود تشك فى إمكانية أن تفى بها خاصّةً على جبهة العاطفة ، لاتستسلم للموافقة تحت تأثير الإلحاح أو الإحراج.





برج الجدى: لا للفَضْفَضَة مع أحد الضيوف مهما كانت درجة قرابته ، زلّة لسان غير مقصودة تسبب مشاكل ،وفّر على نفسك الصداع واحتفظ بهمومك لنفسك.





برج الدّلو: بعض الفُرَصْ ينبغى التخلى عنها دون أى شعور بالحسرة خاصةً إن إنطوت على جانب كبير من المجازفة، إبتعد عن عروض الإثراء السريع المشبوهة.





برج الحُوت: إحترس من تشويش العاطفة لصفاء ذهنك خاصةً عند إتخاذك لقرار طويل الأجل ، توقيع عقود أو مشتروات ثقيلة ،إحرص على وجود خبير موثوق.



