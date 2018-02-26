هجوم الجمهور على دومينيك حوراني بعد اتهامها بالسكر (فيديو)
الإثنين 26/فبراير/2018 - 04:57 ص
الفجر الفني
شاركت المطربة اللبنانية دومينيك حوراني، معجبيها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، مقطع فيديو لها أثناء رقصها عل أغنية "3 دقات" للمطرب أبو والفنانة يسرا.
واتهم الجمهور المطربة بالرقص وهي سكرانة، فيما عبر آخرون عن إعجابهم الشديد، برقصها على أغنيتهم المفضلة.
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