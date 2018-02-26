هجوم الجمهور على دومينيك حوراني بعد اتهامها بالسكر (فيديو)

من تتوقع أن يحقق أعلى الإيرادات في بداية 2018؟

1- طلق صناعى 26% 2- عقدة الخواجة 16% 3- الخلية 35% 4- حليمو أسطورة الشواطئ 3% 5- فوتو كوبى 1% 6- كارت ميمورى 2% 7- عمارة رشدى 5% 8- خير وبركة 12%