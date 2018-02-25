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العتال يفضح مجلس الزمالك

الأحد 25/فبراير/2018 - 06:37 م
العتال يفضح مجلس الزمالك
هاني العتال ومرتضي منصور
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الفجر الرياضي
 

أكد هاني العتال، نائب رئيس نادي الزمالك، أنه منذ انتهاء الانتخابات، لم يتم عقد اجتماع سوى في شهر يناير، ولم يتم عمل محضر جلسة حتى الآن.


وأضاف خلال مداخلته في برنامج «في التمانيات» الذي يقدمه أحمد حسن على اذاعة إنرجي: "الاجتماعات كانت تشمل عقود لاعبين وأمور إدارية مالية، وتم اتخاذ قرارات دون أي محضر".


وتابع: "تلقيت دعوة لمجلس الإدارة اليوم، قبل الاجتماع بـ٤٥ دقيقة، تحديدا في العاشرة والربع والاجتماع تم تحديد ميعاد له في الـ١١ صباحاً، وهذا أمر غير طبيعي، مثلما هو الحال دائما في القلعة البيضاء".


وقال: "من يقود الزمالك، يجب أن يكون على قدر قيمة النادي واكبر جمعية عمومية في تاريخ مصر".


وأضاف: "وصلت النادي في الحادية عشر والنصف، وفوجئت بأنه انتهى ورحل رئيس النادي، وقالوا لي انه لا يوجد محضر الجلسة أو جدول أعمال، وأن الغرض الوحيد من الاجتماع هو الدعوة لجمعية عمومية طارئة خلال الفترة المقبلة".


وأوضح: "الجمعية العمومية في الزمالك واعية وتعلم تفاصيل ما يحدث جيدا".

المزيد عن: هاني العتال مرتضي منصور العتال الزمالك اخبار الزمالك
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