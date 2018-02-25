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موعد مباراة القادسية والفيصلي "صالح جمعة" اليوم الأحد 25-2-2018 بكأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة

الأحد 25/فبراير/2018 - 05:53 ص
موعد مباراة القادسية والفيصلي صالح جمعة اليوم الأحد 25-2-2018 بكأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة
صالح جمعة
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أحمد عصام
 

يلتقي فريق القادسية، نظيره الفيصلي، المحترف بين صفوفه الدولي المصري صالح جمعة، في المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن منافسات دور ال8 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

 

وتقام المباراة في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة على قناة أم بي سي برو الرياضية الأولى.

 

ويلتقي الفائز من مواجهة اليوم، أمام الأهلي، الذي تأهل على حساب الفيحاء، في الدور نصف النهائي من البطولة.

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