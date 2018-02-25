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"شيحة" لـ"مستشار وزير السياحة" عن تكرار العمرة: "مش عايز تكفر.. ادفع"

الأحد 25/فبراير/2018 - 05:18 ص
شيحة لـمستشار وزير السياحة عن تكرار العمرة: مش عايز تكفر.. ادفع
أشرف شيحة
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نعيم يوسف
 
انفعل خالد المناوي، مستشار وزير السياحة، قائلا: "هل حد أخذ رأي الأزهر في فرض رسوم على العمرة؟؟ هل حد أخذ رأي دار الإفتاء؟؟".

وأضاف "المناوي" في مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، أنه "من العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما"، لافتا إلى أن أحد أساتذة الشريعة الإسلامية قال إن فرض رسوم على العمرة "حرام شرعًا".

من جانبه، رد أشرف شيحة، عضو لجنة الحج والعمرة، قائلا: "حد منعك من التكرار؟؟ مش عايز تكفر؟؟ ادفع"، لافتا إلى أنه لم يتم أخذ رأي المؤسسات الدينية لأن هذا قرار اقتصادي وليس شرعيا ولا دينيا.
المزيد عن: فرض رسوم على العمرة رسوم العمرة العمرة أشرف شيحة
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