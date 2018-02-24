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رئيس جامعة الفيوم: نسعى لدعم ومساندة شباب الباحثين في كافة المجالات العلمية والثقافية والفنية (صور)

السبت 24/فبراير/2018 - 05:51 م
رئيس جامعة الفيوم: نسعى لدعم ومساندة شباب الباحثين في كافة المجالات العلمية والثقافية والفنية (صور)
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ريهام على
 
قال الدكتور خالد حمزة، رئيس جامعة الفيوم، فى المؤتمر الإقليمي الأول للشباب على مستوى محافظات شمال الصعيد والذي تنظمه محافظة الفيوم بالتعاون مع جامعة الفيوم.

أنه مازال هناك المزيد من طاقات الشباب وابداعاتهم ينتظرها الوطن للمساهمة في التنمية والبناء، حيث تعتمد كل دول العالم على الموارد المادية والبشرية خاصة الشباب في تحقيق بناء المجتمع ليسهمان معا إجتماعيا واقتصاديا وسياسيا في تحقيق نهضة هذه الدول التي ينتمون اليها وأن الدولة تبذل جهودا كبيرة في رعاية وتنمية القدرات المعرفية والابداعية للشباب نواة المجتمع.. هدفنا أن يقوم الشباب بدورهم الحقيقي في المجتمع وأن يكونوا على وعي كامل بهذا الدور، لأن الوعي به يجعلهم مرتبطين بالمستقبل، كما نقوم بدعم وتطوير الآليات التي تعزز مفهومي الانتماء والمواطنة لدى الطلاب وتطوير جهود التوعية المجتمعية وتعزيز قدرات وأدوار الشباب بما ينعكس على الوطن بنتائج تتضمن أفكار مبادرات جديدة.

وأكد "حمزة" نعمل على حشد الطاقات وتوظيفها لتحقيق الرؤية المستقبلية للجامعة من خلال تقديم تعليم مواكب لمتطلبات الحاضر والمستقبل، ونسعى دوما لدعم ومساندة شباب الباحثين في كافة المجالات العلمية والثقافية والفنية، وذلك في إطار رعاية الإبداع والمبدعين من الشباب في اطار الدراسات والتجارب البحثية الميدانية، فالجامعة تعمل على تمكين الشباب وضمان مشاركتهم الفعالة في بناء المجتمعات التي يعيشون فيها من خلال البحث العلمي والتعليم والتدريب لتقديم انجازاتهم وعطائهم للبحث العلمي والعملي وجعل صوتهم مسموعا في الداخل والخارج، واتاحة الفرصة الكاملة لشباب الصعيد لطرح أفكار المشاريع الخاصة بهم ووجهات نظرهم في حل المشكلات التي تواجههم مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة لانجاح المشاريع الصغيرة لتشجيع الشباب على طرح المزيد من الأفكار وجذب الأنظار للتنمية في مناطق الصعيد.
رئيس جامعة الفيوم: نسعى لدعم ومساندة شباب الباحثين في كافة المجالات العلمية والثقافية والفنية (صور)
رئيس جامعة الفيوم: نسعى لدعم ومساندة شباب الباحثين في كافة المجالات العلمية والثقافية والفنية (صور)
رئيس جامعة الفيوم: نسعى لدعم ومساندة شباب الباحثين في كافة المجالات العلمية والثقافية والفنية (صور)
رئيس جامعة الفيوم: نسعى لدعم ومساندة شباب الباحثين في كافة المجالات العلمية والثقافية والفنية (صور)
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