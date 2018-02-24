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انطلاق معسكر الحكام الواعدة على مستوى الجمهورية (صور)

السبت 24/فبراير/2018 - 04:16 ص
انطلاق معسكر الحكام الواعدة على مستوى الجمهورية (صور)
الحكام
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مصطفي الجندي
 

انطلق معسكر الحكام الواعدة بمشروع الهدف على مستوى الجمهورية، بمشاركة 42 حكما، ويستمر حتى صباح الإثنين المقبل.

 

ويشرف على المعسكر كل من عصام عبد الفتاح وجمال الغندور وعزب حجاج ووجيه أحمد وأحمد أبو العلا وتامر دري وياسر عبد الرؤوف وسيد مراد ومجدي رزق وحمدي القاضي.

 

ويهدف المعسكر إلى إعداد وصقل الحكام الواعدين بعد متابعتهم من لجنة الحكام الرئيسية في الفترة الأخيرة، لتأهيلهم للمشاركة في الممتاز والقسم الثاني.

 

ويتضمن المعسكر محاضرات نظرية واختبارات في القانون وفيديو تيست وتدريبات عملية بالملعب، ولم يتضمن المعسكر تواجد أي حكم من حكام منطقة المنوفية.

 

انطلاق معسكر الحكام الواعدة على مستوى الجمهورية (صور)
انطلاق معسكر الحكام الواعدة على مستوى الجمهورية (صور)
انطلاق معسكر الحكام الواعدة على مستوى الجمهورية (صور)
المزيد عن: معسكر الحكام رياضة انطلاق الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
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