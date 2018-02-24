توقيت وتفاصيل مباراة ريال مدريد وألافيس اليوم السبت 24-2-2018 بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة
السبت 24/فبراير/2018 - 04:05 ص
أحمد عصام
يواجه نادي ريال مدريد، نظيره فريق ألافيس اليوم السبت 24-2-2018 على ملعب "سانتياجو برنابيو" في الساعة 5:15 مساءً، ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري الإسباني.
وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا
اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 3 HD.
ويحتل نادي ريال مدريد المركز الرابع برصيد 48 نقطة، بينما
يحل نادي ألافيس في المركز الخامس عشر برصيد 28 نقطة.