محمد صلاح ومتصدر هدافي البريمير ليج يثيران الذعر في كاتالونيا

يسعى ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع المهاجم الإنجليزي هاري كين نجم توتنهام هوتسبير في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفقا لصحيفة "دون بالون" الإسبانية فإن توتنهام الانجليزي يريد الحصول على مبلغ 200 مليون يورو مقابل رحيل هاري كين لريال مدريد .

وأضافت الصحيفة :"ريال مدريد يخطط لبيع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما وزميله الكرواتي ماتيو كوفاسيتش إلى توتنهام لتقليل المبلغ المدفوع لضم هاري كين" .

وكانت تقارير إسبانية قد أشارت أيضا إلى أن ريال مدريد الإسباني يريد ضم النجم المصري محمد صلاح المتألق مع ليفربول الإنجليزي هذا الموسم.

وكان برشلونة الإسباني، تعاقد في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، مع زميل صلاح، البرازيلي فيليب كوتينيو، قادما من صفوف ليفربول.