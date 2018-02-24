سبب تغيب محمد صبحي وهند صبري عن تسلم جائزتيهما من "الكاثوليكي للسينما"
السبت 24/فبراير/2018 - 03:32 ص
سارة إبراهيم - تصوير: عبدالحافظ حمدي ومحمد سنوسي
تغيب الفنانان محمد صبحي وهند صبري، عن حضور حفل افتتاح الدورة 66، لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، التي تستمر فعالياته حتى 2 مارس المقبل، بقاعة الآباء الفرنسيسكان بوسط القاهرة.
وأعلنت مقدمة الحفل، عن منح محمد صبحي جائزة المركز الخاصة، ولكنه اعتذر عن الحضور لتسلمها بسبب انشغاله ببروفات مسرحيته "غزل البنات"، وأضافت أنه سيتسلمها يوم 20 مارس المقبل، ضمن فعاليات يوم العطاء.
أما هند صبري، فمنحت جائزة أفضل ممثلة عن دورها بمسلسل "حلاوة الدنيا"، ولكنها تغيبت عن الحضور بسبب سفرها خارج القاهرة، وحرصت على توجيه رسالة شكر لإدارة المهرجان على تكريمها، من خلال مقطع فيديو قامت بتصويره وتم عرضه خلال الحفل.
المزيد عن: هند صبري نجوم الفن مهرجان مشاهير مزيكا محمد صبحي كاثوليكي فنان فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن