سبب تغيب محمد صبحي وهند صبري عن تسلم جائزتيهما من "الكاثوليكي للسينما"





تغيب الفنانان محمد صبحي وهند صبري، عن حضور حفل افتتاح الدورة 66، لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، التي تستمر فعالياته حتى 2 مارس المقبل، بقاعة الآباء الفرنسيسكان بوسط القاهرة.









وأعلنت مقدمة الحفل، عن منح محمد صبحي جائزة المركز الخاصة، ولكنه اعتذر عن الحضور لتسلمها بسبب انشغاله ببروفات مسرحيته "غزل البنات"، وأضافت أنه سيتسلمها يوم 20 مارس المقبل، ضمن فعاليات يوم العطاء.







