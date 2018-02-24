ريهام محيي تتحدث عن بدايتها قبل مشاركتها في "الطوفان" (فيديو)

الأطفال الشهير "عالم سمسم".

حلت الفنانة الشابة ريهام محيي، ضيفة على جريدة "الفجر" للتحدث عن نجاحها في مسلسل "الطوفان" والذي حقق أعلى نسبة مشاهدة على قناة "DMC" وأصبح حديث الشارع المصري.وتحدثت ريهام، عن بدايتها وما قدمته قبل مشاركتها في مسلسل "الطوفان" تجربتها الأولى في مجال التمثيل، حيث بدأت بعملها في مجال الإعلانات حيث قدمت عدد من الإعلانات لمنتجات وشركات مختلفة، كما كشفت عن بدايتها في التمثيل منذ طفولتها في إعلانات وبرنامج