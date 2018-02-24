ريهام محي تتحدث عن تحضيراتها لشخصية "مروة" في "الطوفان" (فيديو)









حلت الفنانة الشابة ريهام محيي، ضيفة على جريدة "الفجر" للتحدث عن نجاحها في مسلسل "الطوفان" والذي حقق أعلى نسبة مشاهدة على قناة "DMC" وأصبح حديث الشارع المصري.وتحدثت ريهام، خلال الندوة عن كواليس تحضيراتها لشخصية "مروة" في مسلسل "الطوفان"، مؤكدة أنها وجدت صعوبة كبيرة في تجربة التمثيل، موضحة أن أي عمل صعوبته في مزاولته أما التمثيل فصعوبته في تحضيراته سواء حفظ سيناريو أو تجهيزات، مشيرة إلى أنها كان الخوف يتملكها ولكنها كانت مستمتعة جدًا.