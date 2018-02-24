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يسرى نصر الله: "الشيخ جاكسون" أفضل فيلم.. وهذه الفنانة مثلي الأعلى

السبت 24/فبراير/2018 - 04:38 ص
يسرى نصر الله: الشيخ جاكسون أفضل فيلم.. وهذه الفنانة مثلي الأعلى
يسرى نصر الله
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مريم الشريف
 

أكد المخرج يسري نصر الله، أن أفضل فيلم شاهده مؤخرًا كان "الشيخ جاكسون"، مشيرًا إلى أن هذا الرأي ليس حماسًا منه للجيل الجديد وإنما لأنه أعجب بهذا العمل.


وأضاف خلال لقائه فى برنامج "أنا وأنا" على قناة ON E عن مثله الأعلى في الفن قائلًا: "المطربة ماريا كالاس تملء الوجدان، شيئ قريب من الكمال، وقت الاستماع إليها تفكر فى المعجزات وصوتها يعطي هذا الاحساس".


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