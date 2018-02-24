حماية المستهلك" يكشف سبب عدم وقف إعلانات الدجل والشعوذ

قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن 95% من الإعلانات الخاصة بالشعوذة والدجل تصدر من الخارج سواء من قبرص أو الأردن أو الجبل الأسود، وهذا يصعب من عملية وقف مثل هذه الإعلانات.



وتابع "يعقوب"، خلال حوراه ببرنامج "مساء دريم"، المذاع على فضائية "دريم"، أن البعض يحصل على تردد بخمسة آلاف دولار، ويقوم بنشر مثل هذه الإعلانات، لافتًا إلى أن الجهاز يتواصل مع الداخلية لوقف إعلانات الدجل والشعوذة الموجودة التي تبث من الداخل.

