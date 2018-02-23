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محافظ البحر الأحمر.. متحف الغردقة سيكون بداية السياحة الثقافية بالبحر الأحمر

الجمعة 23/فبراير/2018 - 05:17 م
محافظ البحر الأحمر.. متحف الغردقة سيكون بداية السياحة الثقافية بالبحر الأحمر
صورة أرشيفية
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قال اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، إن المحافظة تمتلك عدد كبير من قطع الآثار ومتواحدة بمخازن محافظة قنا لعدم وجود متحف بالمحافظة مؤكدا أن عند افتتاح متحف بالغردقة ستكون بداية السياحة. 

فيما أعلن الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، أن مجلس الوزراء. قرارا بعدم وضع أى تماثيل داخل أى ميدان بمصر إلا بموافقة وزارة الآثار والثقافة، مؤكدا أن تم التنسيق بينه وبين محافظ البحر الأحمر، لوضع أعمال سيمبوزيوم مصر الدولى بميادين الغردقة.

وأشار العناني خلال المؤتمر الصحفى الذى أقيم على هامش افتتاح أعمال سيمبوزيوم مصر الدولى بالغردقة، أن عدم وجود متاحف فى الغردقة وشرك الشيخ لضعف ميزانية الوزارة، مؤكدا على أن تم التواصل مع المحافظين لتخصيص أماكن لفتحها متاحف مؤكدا على أن تم إرسال لجان فنية من الوزارة لمعاينة أحد الأماكن التابع لشركات قطاع الأعمال العام وهناك موافقة مبدائية؛ وان سيتم فتح متحفين مساحة كل منهم 3 آلاف متر فى الغردقة وشرم الشيخ.

وأوضح وزير الآثار أن متحف شرم الشيخ يحتاج مبلغ 800 مليون جنيه للانتهاء منه، مؤكدًا على أن تم التنسيق مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لتخصيص مبنى بمساحة 3 آلاف.

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