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حسام البدري يستقر على تشكيل الأهلي أمام الإنتاج الحربي

الجمعة 23/فبراير/2018 - 05:09 ص
حسام البدري يستقر على تشكيل الأهلي أمام الإنتاج الحربي
الاهلي
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علي نبوي
 

أظهر مران الأهلي الرئيسي قبل مواجهة الإنتاج الحربي، غدا السبت، ملامح التشكيل الذي استقر عليه حسام البدري المدير الفني للفريق للدفع به في هذا اللقاء.

 

وحرص البدري على هامش مران اليوم على عقد اجتماع خاص مع اللاعبين والذي من المتوقع إشراكهم أساسيا في مباراة الغد، ومنحهم بعض التعليمات الخاصة.

 

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي مبارة الإنتاج الحربي بتشكيل مكون من:

 

محمد الشناوي وأحمد فتحي ومحمد نجيب وأيمن أشرف وعلي معلول وحسام عاشور وعمرو السولية وجونيور أجايي ووليد سليمان وصلاح محسن ووليد أزارو.

 

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