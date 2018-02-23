ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

خمس مباريات بالمنوفية في صراع القسم الثالث

الجمعة 23/فبراير/2018 - 05:05 ص
خمس مباريات بالمنوفية في صراع القسم الثالث
مظاليم
طباعة
مصطفي الجندي
 

يقام في الثانية والنصف من عصر غد السبت، خمس مباريات مرتقبة في صراع التأهل للترقي بدوري القسم الثالث، حيث يلتقي في المجموعة السابعة "أ" فريق بهتيم المتصدر برصيد 36 نقطة مع فريق نادي قويسنا الذي يحتل المركز قبل الأخير برصيد 10 نقاط، ويحتاج كلا الفريقين للفوز، بهتيم من أجل الحفاظ على الصدارة، وحسم وصولة للترقي، وقويسنا من أجل صراع البقاء، ويراقب اللقاء جمال الدين محمد.

 

ويخوض فريق مركز شباب تلا مواجهة هامة على ملعب "قويسنا" أمام فريق سرس الليان صاحب المركز الثامن برصيد 18 نقطة، بينما يملك تلا 34 نقطة بالمركز الثاني، ويراقب اللقاء إبراهيم الشهدي، وإبراهيم الشهدي.

 

وفي ديربي مرتقب يستضيف طوخ قليوبية الرابع برصيد 33 نقطة نظيره فريق بنها صاحب المركز الثالث برصيد 34 نقطة، ويراقب المباراة الثلاثي خيري جودة، ومحمد طه، وعبد المنعم حسن.

 

ويحل غزل شبين السادس برصيد 30 نقطة، ضيفاً على عرب الرمل، الخامس برصيد 32 نقطة، كما يلعب مركز شباب بطا السابع برصيد 22 نقطة، مع ميت خاقان الذي يحتل المركز التاسع برصيد 13 نقطة.

 

ترتيب المجموعة السابعة "أ":

---------------------------

1- بهتيم.. 36 نقطة

2- تلا.. 34 نقطة

3- بنها.. 34 نقطة

4- طوخ.. 33 نقطة

5- عرب الرمل.. 32 نقطة

6- غزل شبين.. 30 نقطة

7- شباب بطا.. 22 نقطة

8- سرس الليان.. 18 نقطه

9- ميت خاقان.. 13 نقطة

10- قويسنا.. 10 نقاط

11- مليج.. 9 نقاط

 

 

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
برأيك من هو أبرز لاعب يستحق التواجد بالمنتخب الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
طلائع الجيش
-
x
17:00
-
بتروجت
كأس خادم الحرمين الشريفين - السعودية 2018
الاتحاد
-
x
19:30
-
الشباب
الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس
شبيبة القبائل
-
x
17:00
-
إتحاد بلعباس
مولودية وهران
-
x
17:00
-
إتحاد الحراش
نادي بارادو
-
x
17:00
-
نصر حسين داي
النادي الرياضي القسنطينى
-
x
18:00
-
إتحاد بسكرة
دوري الخليج العربي الاماراتي
الجزيرة
-
x
15:35
-
حتا
النصر
-
x
15:35
-
الظفرة
الوحدة
-
x
18:15
-
شباب الأهلي دبي
دوري نجوم قطر
العربي
-
x
15:50
-
الخريطيات
أم صلال
-
x
18:00
-
السيلية
الدوري البرتغالي الممتاز
ريو آفي
-
x
22:30
-
ديسبورتيفو أفيس
الدوري الفرنسي
ستراسبورج
-
x
21:45
-
مونبلييه
الدوري الألماني
ماينز
-
x
21:30
-
فولفسبورج
الدوري الإسباني
ديبورتيفو لاكورونا
-
x
21:30
-
إسبانيول
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/23/2018 5:10:03 AM