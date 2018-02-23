خمس مباريات بالمنوفية في صراع القسم الثالث

يقام في الثانية والنصف من عصر غد السبت، خمس مباريات مرتقبة في صراع التأهل للترقي بدوري القسم الثالث، حيث يلتقي في المجموعة السابعة "أ" فريق بهتيم المتصدر برصيد 36 نقطة مع فريق نادي قويسنا الذي يحتل المركز قبل الأخير برصيد 10 نقاط، ويحتاج كلا الفريقين للفوز، بهتيم من أجل الحفاظ على الصدارة، وحسم وصولة للترقي، وقويسنا من أجل صراع البقاء، ويراقب اللقاء جمال الدين محمد.

ويخوض فريق مركز شباب تلا مواجهة هامة على ملعب "قويسنا" أمام فريق سرس الليان صاحب المركز الثامن برصيد 18 نقطة، بينما يملك تلا 34 نقطة بالمركز الثاني، ويراقب اللقاء إبراهيم الشهدي، وإبراهيم الشهدي.

وفي ديربي مرتقب يستضيف طوخ قليوبية الرابع برصيد 33 نقطة نظيره فريق بنها صاحب المركز الثالث برصيد 34 نقطة، ويراقب المباراة الثلاثي خيري جودة، ومحمد طه، وعبد المنعم حسن.

ويحل غزل شبين السادس برصيد 30 نقطة، ضيفاً على عرب الرمل، الخامس برصيد 32 نقطة، كما يلعب مركز شباب بطا السابع برصيد 22 نقطة، مع ميت خاقان الذي يحتل المركز التاسع برصيد 13 نقطة.

ترتيب المجموعة السابعة "أ":

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1- بهتيم.. 36 نقطة

2- تلا.. 34 نقطة

3- بنها.. 34 نقطة

4- طوخ.. 33 نقطة

5- عرب الرمل.. 32 نقطة

6- غزل شبين.. 30 نقطة

7- شباب بطا.. 22 نقطة

8- سرس الليان.. 18 نقطه

9- ميت خاقان.. 13 نقطة

10- قويسنا.. 10 نقاط