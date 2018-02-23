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غدا.. 6 مباريات في ختام القسم الثالث بالغربية

الجمعة 23/فبراير/2018 - 04:09 ص
غدا.. 6 مباريات في ختام القسم الثالث بالغربية
مظاليم
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مصطفي الجندي
 

تشهد الجولة الختامية لقاءات مرتقبة في الغربية بدوري القسم الثالث، تقام في الثانية والنصف من عصر السبت لحسم التأهل للترقي.

 

ومن المقرر أن يلتقي نادي سمنود مع فريق مركز شباب إيتاي البارود، ويستضيف السنطة نظيره مياه البحيرة.

 

يخوض فريق المالية مع بقاء مرتقب أمام فريق بدر، وويحل مركز شباب محلة حسن ضيفاً على فريق مركز شباب زفتى.

 

ويلعب الصيد بالمحلة مع حوش عيسى، وكفر بولين مع عثماسون، وحسم سمنود وصولة للترقي، بينما يتنافس الصيد وبولين وبدر على حجز المقعد الثاني.

 

ترتيب المجموعة الثامنة "ب":

----------------------------

1- سمنود .. 37 نقطة

2- صيد المحلة .. 34 نقطة

3- كفر بولين .. 34 نقطة

4- نادي بدر .. 34 نقطة

5- مياه البحيرة .. 30 نقطة

6- عثماسون .. 28 نقطة

8- شباب زفتى .. 28 نقطة

7- المالية .. 27 نقطة

9- إيتاي البارود.. 24 نقطة

10- حوش عيسى .. 26 نقطة

11- محلة حسن.. 21 نقطة

12- السنطة.. 13 نقطة

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