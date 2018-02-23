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موعد مباراة طلائع الجيش وبتروجت اليوم الجمعة 23-2-2018 بالدوري المصري والقنوات الناقلة

الجمعة 23/فبراير/2018 - 03:32 ص
موعد مباراة طلائع الجيش وبتروجت اليوم الجمعة 23-2-2018 بالدوري المصري والقنوات الناقلة
طلائع الجيش
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أحمد عصام
 

يلتقي فريق طلائع الجيش، مع نظيره بتروجت، اليوم الجمعة 23-2-2018، في تمام الساعة 5 مساءً على ستاد الدفاع الجوي، في إطار منافسات الجولة ال26 من الدوري المصري الممتاز.

 

وأعلنت عدة قنوات عن إذاعة هذا اللقاء وهم:-

 

- قناة أون سبورت

 

- قناة دي أم ي الرياضية

 

- النايل سبورت الرياضية

 

ويحتل فريق الجيش المركز التاسع برصيد 32 نقطة، بينما يحل فريق بتروجيت في المركز العاشر برصيد 31 نقطة.

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