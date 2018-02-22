مهاجما وسائل الإعلام.. ترامب يوضح حقيقة اقتراحه بتسليح المدرسين

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدة تغريدات على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاجم فيها قناتي "سي ان ان" و"ان بي سي"، مؤكدًا أنه لم يذكر أبدًا إعطاء المدرسين أسلحة.





وكتب ترامب: "ما قلته كان النظر في إمكانية إعطاء أسلحة مخبأة للمدرسين البارعين الذين يتمتعون بخبرة عسكرية أو تدريب خاص – فقط الأفضل منهم. 20% من المدرسين سيكونوا الآن قادرين على إطلاق النار فورًا إذا جاء مجنون وحشي إلى مدرسة بنوايا سيئة. كما سيكون المدرسون المدربون تدريبًا عالياً بمثابة رادع للجبناء الذين يقومون بذلك. وتكلفتهم أقل بكثير من الحراس. المدرسة الخالية من السلاح هي مغناطيس للسيئين. الهجمات ستنتهي !"





وأضاف: "التاريخ أظهر أن إطلاق النار في مدرسة يستمر في المتوسط لمدة 3 دقائق. وتستغرق الشرطة وأول المستجيبين حوالي 5 إلى 8 دقائق للوصول إلى موقع الجريمة. المدرسون المدربون تدريبًا عالياً والبارعون في الأسلحة سيقوموا بحل المشكلة على الفور، قبل وصول الشرطة".





وشدد ترامب على أنه إذا عرف مطلق النار المحتمل أن المدرسة بها عدد كبير من المعلمين الموهوبين في حمل الأسلحة وغيرهم الذين سيطلقوا النار على الفور، فإنه لن يهاجم أبدًا المدرسة.



