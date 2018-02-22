محمد ناجي "جدو": أتمنى التواجد مع المنتخب في كأس العالم





أشار محمد ناجي جدو مهاجم نادي المقاولون العرب، إن جود الخبرات في الأندية علي مستوي العالم شئ ضروري من أجل تحقيق النجاح.

وأضاف جدو في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" الذي يذاع عبر فضائية صدي البلد : "عناصر الخبرة يجب ان تكون قادرة على العطاء في أرض الملعب، وان الفريق لابد ان يمتلك مزيج من الشباب والخبرات".

وتابع : "المشاركة في مونديال روسيا 2018 حلم مشروع لكل اللاعبين، وأتمنى أن أتواجد مع هيكتور كوبر الفترة المقبلة بصفوف المنتخب".