ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محمد ناجي "جدو": أتمنى التواجد مع المنتخب في كأس العالم

الخميس 22/فبراير/2018 - 03:46 ص
محمد ناجي جدو: أتمنى التواجد مع المنتخب في كأس العالم
جدو
طباعة
أحمد عصام
 


أشار محمد ناجي جدو مهاجم نادي المقاولون العرب، إن جود الخبرات في الأندية علي مستوي العالم شئ ضروري من أجل تحقيق النجاح.

 

وأضاف جدو في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" الذي يذاع عبر فضائية صدي البلد : "عناصر الخبرة يجب ان تكون قادرة على العطاء في أرض الملعب، وان الفريق لابد ان يمتلك مزيج من الشباب والخبرات".

 

وتابع : "المشاركة في مونديال روسيا 2018 حلم مشروع لكل اللاعبين، وأتمنى أن أتواجد مع هيكتور كوبر الفترة المقبلة بصفوف المنتخب".

المزيد عن: منتخب مصر مصر محمد ناجي جدو كورة كرة رياضة المقاولون العرب
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
برأيك من هو أبرز لاعب يستحق التواجد بالمنتخب الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
x
20:00
اف سي كوبنهاجن - الدانمارك
لايبزيج - ألمانيا
x
20:00
نابولي - إيطاليا
فياريال - أسبانيا
x
20:00
ليون - فرنسا
أتلانتا - إيطاليا
x
22:05
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
ميلان - إيطاليا
x
22:05
لودوجوريتس رازجراد - بلغاريا
آرسنال - إنجلترا
x
22:05
اوسترسوند - السويد
سبورتينغ براغا - البرتغال
x
22:05
مارسيليا - فرنسا
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
الاتحاد السكندري
x
17:00
إنبي
النصر
x
20:00
الزمالك
كأس خادم الحرمين الشريفين - السعودية 2018
النصر
x
19:00
الباطن
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/22/2018 5:30:01 AM