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"المسابقات": الحكم أدان عبد العال وموقف الأندية بإفريقيا يحدد كأس مصر ومؤجلات الدوري

الخميس 22/فبراير/2018 - 03:36 ص
المسابقات: الحكم أدان عبد العال وموقف الأندية بإفريقيا يحدد كأس مصر ومؤجلات الدوري
علاء عبدالعال
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ريهام عبد المحسن
 

صرح عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة بأن حكم مباراة الداخلية والمقاولون أدان عبد العال، كما أكد أن موقف الأندية في البطولات الأفريقية هي من ستحدد جدول مباريات كأس مصر ومؤجلات الدوري.


وقال حسين في تصريحات هاتفية لفضائية أون سبورت :"نأخذ قراراتنا بناء على تقرير الحكام والمراقبين ويتم الإستعانة بتسجيل الفيديو في عدم وجود تقريري الحكم ومراقب المباراة".


وأضاف :"حكم مباراة الداخلية والمقاولون أدان عبد العال وتم توقيع غرامة على جمهور الداخلية".


وتابع :"تم تغريم جمهور الاتحاد والأسيوطي والأمن هو من رفض إقامة مباريات الاتحاد على استاد الأسكندرية وليس لي دخل في هذا القرار".


وأردف قائلاً :"لائحة عقوبتنا قوية وكافية لردع أي خروج عن النص والاتحاد الدولي يقوم بتوقيع عقوبات على النادي وليس الجمهور في حالة خروج جماهيره عن النص".


واختتم حسين تصريحاته قائلاً :"انتظر مواقف الأندية في أفريقيا لتحديد جدول كأس مصر والمؤجلات حتى نهاية الموسم وسنؤجل مباريات الدوري المقررة في 27 مارس بسبب ودية اليونان، كما ستؤجل مباراة الأهلي وطنطا يوم 28 مارس لحين عودة الدوليين".

المزيد عن: لمقاولون كورة كرة علاء عبدالعال طنطا رياضة الداخلية والمقاولون
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