كارفاخال: هدفنا تقديم كل شئ في الملعب.. وأتمنى تعافي ثلاثي مدريد قبل موقعة باريس

أكد ‏داني كارفاخال مدافع ريال مدريد الإسباني، أن فريقه يفكر دائماً في الحصول على أكبر عدد ممكن من الإنتصارات، وهذا ما يحصل حالياً.

وقال كارفاخال في تصريحات صحفية عقب انتهاء مباراة فريقه أمام ليجانيس بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف: "‏المسدد الأول لضربات الجزاء هو كريستيانو، أما راموس وبيل تحدثا فيما بينهما وسدد راموس، المرة القادمة سيقوم بيل بالتسديد بلا شكّ".

وأضاف: "‏ردة فعلنا كانت ممتازة، الهدف بالنسبة لنا هو الدخول لغرف الملابس مع شعور أننا قدمنا كل شيء في الملعب".

وواصل: "‏تلقي الأهداف يعطي فكرة سيئة عن دفاعنا، علينا تصحيح هذا الجانب، و لدينا الوقت للعمل عليه، عدم تلقي الأهداف ضد باريس يعني تأهلنا لهذا فهو أمر مهم".

وتابع: "‏نلعب كل سبت و كل ثلاثاء، المدرب بحاجة لجميع اللاعبين لكي لا نشعر بالإرهاق".

وأكمل: "‏من المهم أن يثق المدرب في جميع اللاعبين، فاسكيز وأسينسيو يقدمان مستويات ممتازة وهذا لصالح الفريق".

وأتم: "‏مارسيلو، مودريتش وكروس ثلاث لاعبين في غاية الأهمية بالنسبة لنا، لنرى كيف تتطور حالتهم وكل ما نتمناه هو تواجدهم في باريس".