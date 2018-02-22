موسى مصطفى موسى يوجه رسالة للشعب المصري



أكد المهندس موسى مصطفى موسى، المرشح لرئاسة الجمهورية، أنه كان يريد منافسة بين أكثير من مرشحين في الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أن بعض المرشحين كانوا تابعين لمنظومة ممنهجة ضد مصر للإضرار بها.



ووجه "مصطفى"، خلال حواره ببرنامج "هنا القاهرة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء الأربعاء، رسالة للشعب المصري، قائلًا: "أنا داخل الانتخابات بفكر ملئ بالحب للشعب المصري، وأتمنى أن تكون أصواتكم معي حتى أستطيع فعل ما أريد"، موضحًا أنه ببحث عن أصوات الشعب المصري لعمل توازن رغم أن المنافسة ستكون صعبة للغاية.



وتابع: "سنتعاون مع الرئيس عبدالفتاح السيسي حال خسارتي في الانتخابات الرئاسية".

