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مرتضى منصور: سأعقد مؤتمر صحفي عالمي الأثنين المقبل.. ومش هتصالح مع "كفرة"

الأربعاء 21/فبراير/2018 - 04:01 م
مرتضى منصور: سأعقد مؤتمر صحفي عالمي الأثنين المقبل.. ومش هتصالح مع كفرة
مرتضى منصور
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ريهام عبدالمحسن
 
شن مرتضى منصور رئيس الزمالك هجوماً حاداً على أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق بسبب رفضه التجديد للنادي، كما أعلن عن مؤتمر صحفي عالمي الإثنين المقبل من أجل الجمعية العمومية الطارئة.
 
وقال منصور في تصريحات هاتفية لإذاعة راديو هيتس :"تم توفير مناخ جيد لجلال وهذا تم توفيره لميدو ومحمد حلمي ونيبوشا من قبل واجتمعت بجلال أمس في بيتي بسبب مرضي ولا أعرف سبب إصرار الإعلام على أني اتدخل في عمله والفيس بوك سبب دمار الشعب المصري".

وأضاف :"عندما يقصر أحد أولادي في شئ فأحزن منه وهذا ما حدث مع الشناوي وطارق حامد وكنا على الحلوة والمرة مع الشناوي وساندناه عندما تراجع مستواه وهاجمه الجميع وكنا نتوقع منه أن يجدد تعاقده معنا عندما طلبنا منه ذلك".

واختتم منصور تصريحاته قائلاً :"سأعقد مؤتمر صحفي عالمي الإثنين المقبل الساعة الحادية عشر لعقد جمعية عمومية طارئة ولن اتصالح مع ناس "كافرة" ولن استطيع إلغاء عضويات مميزة لصحفين وقضاة وضباط جيش".
المزيد عن: مرتضى منصور كورة رياضة الزمالك الجمعية العمومية
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