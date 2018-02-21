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نادر السيد في مران الأهلي

الأربعاء 21/فبراير/2018 - 03:58 م
نادر السيد في مران الأهلي
نادر السيد
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علي نبوي
 

ظهر نادر السيد، وكيل اللاعبين، وحارس مرمى فريق المرة بالنادي الأهلي سابقا، في ملعب التتش بالجزيرة.


وحرص نادر السيد على حضور جزء من مران الأهلي الجماعي، والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة الإنتاج.


وعقد نادر السيد جلسة قصيرة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، على هامش المران.


ويستضيف الأهلي نظيره الإنتاج الحربي، في تما الثامنة مساء السبت المقبل، على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة ال 26 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

المزيد عن: نادر السيد كورة رياضة الأهلي
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