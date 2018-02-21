بورصة النيل ترتفع 0.02% في ختام تعاملات اليوم

صعد مؤشر بورصة النيل في ختام جلسة اليوم وبلغت نسبة الصعود 0.02% عند مستوي 508.4 نقطة حيث جرت التداولات علي 17ورقة مالية ارتفع منها 6 ورقة وانخفض منها 4 ورقة واستقر 2 ورقة وبلغ إجمالي التداولات 1.7 مليون جنيه من خلال تداول 1.2 مليون سهم.



وتصدرت شركة أم بي للهندسة قائمة الارتفاعات بنسبة 4.9%وتلاه شركة بى اى جى للتجارة والاستثمار بنسبة 4.3% كما تصدرت قائمة الانخفاضات شركه الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار بنسبة 4.2 % تليها شركة الدولية للصناعات الطبية ايكمي بنسبة 1.7%.



