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بورصة النيل ترتفع 0.02% في ختام تعاملات اليوم

الأربعاء 21/فبراير/2018 - 03:48 م
بورصة النيل ترتفع 0.02% في ختام تعاملات اليوم
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نيفين سمير
 
صعد مؤشر بورصة النيل في ختام جلسة اليوم وبلغت نسبة الصعود 0.02% عند مستوي 508.4 نقطة حيث جرت التداولات علي 17ورقة مالية ارتفع منها 6 ورقة وانخفض منها 4 ورقة واستقر 2 ورقة وبلغ إجمالي التداولات 1.7 مليون جنيه من خلال تداول 1.2 مليون سهم.

وتصدرت شركة أم بي للهندسة قائمة الارتفاعات بنسبة 4.9%وتلاه شركة بى اى جى للتجارة والاستثمار  بنسبة 4.3%  كما تصدرت قائمة الانخفاضات شركه الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار  بنسبة 4.2 % تليها شركة الدولية للصناعات الطبية ايكمي بنسبة 1.7%.

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