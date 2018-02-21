مخرج "صيف بارد" يتحدى وزير الثقافة السعودي ويصفه بلفظ خارج (صورة)

هاجم المخرج السوري إياد الخزوز مخرج "صيف بارد"، وزارة الثقافة والإعلام السعودية بعد قرار منعها عرض المسلسل وهو مقتبس عن رواية "سعوديات" للكاتبة السعودية سارة العليوي.

وعلق "الخزوز" علي حسابه الرسمي على "تويتر" علي قرار وزير الثقافة السعودي: "بعض من العاملين في جهات رسمية إعلامية عربية حكومية الزمن متوقف عندهم عام ١٩٩٠، لم يستوعبوا لغاية الان انهم لا يستطيعون وقف اي محتوى إعلامي و ان الفضاء مفتوح ، فما ترفضه انت يقبله غيرك بكل حماس ، و ما تمنعه انت ترتفع قيمته المادية عند غيرك .. اصحى يا اهبل"

وكان الدكتور عواد العواد، وزير الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية، الذي أصدر قراراً، بمنع بث أي مسلسل أو برنامج، يتضمن إساءة صريحة أو ضمنية لنساء المملكة.

مسلسل "صيف بارد" أثارت جدلًا واسعًا بعد عرض اولي حلقاته علي احدي القنوات المشفرة وهو من بطولة البحرينية، شيلاء سبت، بالإضافة إلى الممثلة المغربية، مريم حسين.