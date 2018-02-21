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سيدات أعمال عربيات يدعمن مستشفى علاج الأورام بالأقصر (صور)

الأربعاء 21/فبراير/2018 - 03:43 م
سيدات أعمال عربيات يدعمن مستشفى علاج الأورام بالأقصر (صور)
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طاهر الحساني
 
حرص وفد من سيدات الأعمال العربيات المشاركات في المؤتمر السنوي الرابع لجمعية "سيدات أعمال مصر 21"، على زيارة مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمدينة طيبة بالأقصر لتقديم الدعم المعنوي والمادي للمرضى.

وضم الوفد سيدات اعمال من الامارات والبحرين وهن شفيقة العامري مديرة مجلس سيدات أبوظبي لسيدات الأعمال، والدكتورة هالة جمال نائب رئيس جمعية المسئولية الاجتماعية للأفراد بدولة البحرين، وسيدة الأعمال الإماراتية سهيلة الخزعلي المهتمة بالعمل الاجتماعي والانشطة الخيرية، حيث تفقدن أقسام علاج اليوم الواحد والصيدلية وأقسام العلاج الإشعاعي والكيماوي وغرف المرضي.

واستمعن لشرح مفصل من رؤساء الاقسام والأطباء عن إنشاء المستشفى ومراحل استقبال وعلاج المرضي، كما قدمن تبرعات من أجل استكمال المرحلة الثالثة التي ستساهم في استيعاب عدد أكبر من المرضى من 6 محافظات بالصعيد.

وأكدن سيدات الأعمال العربيات مواصلتهن لدعم المستشفى، عقب عودتهم إلى بلادهن، لضمان استمرار تقديم الخدمات المتميزة والمجانية للمرضي في صعيد مصر.
سيدات أعمال عربيات يدعمن مستشفى علاج الأورام بالأقصر (صور)
سيدات أعمال عربيات يدعمن مستشفى علاج الأورام بالأقصر (صور)
سيدات أعمال عربيات يدعمن مستشفى علاج الأورام بالأقصر (صور)
سيدات أعمال عربيات يدعمن مستشفى علاج الأورام بالأقصر (صور)
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