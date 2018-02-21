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مبيعات العرب تسجل 753,3 مليون جنيه في ختام جلسة اليوم

الأربعاء 21/فبراير/2018 - 03:45 م
مبيعات العرب تسجل 753,3 مليون جنيه في ختام جلسة اليوم
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استحوذ المستثمرون العرب على 25.6% من إجمالي تداولات البورصة في ختام تعاملات اليوم الأربعاء،  وسجلت مبيعاتهم نحو 753,3 مليون جنيه.

بينما استحوذ المستثمرون "المصريين" علي 40.7% من إجمالي التداولات وبلغت مشترياتهم  59.4 مليون  جنيه.

واستحوذ المستثمرون "الاجانب " علي 33.4% من إجمالي التداولات وبلغت مشترياتهم  نحو 693,9  مليون  جنيه.

وتباينت مؤشرات البورصة اليوم لتلغق عند 879.5 مليار جنيه.
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