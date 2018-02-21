مبيعات العرب تسجل 753,3 مليون جنيه في ختام جلسة اليوم

استحوذ المستثمرون العرب على 25.6% من إجمالي تداولات البورصة في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، وسجلت مبيعاتهم نحو 753,3 مليون جنيه.



بينما استحوذ المستثمرون "المصريين" علي 40.7% من إجمالي التداولات وبلغت مشترياتهم 59.4 مليون جنيه.



واستحوذ المستثمرون "الاجانب " علي 33.4% من إجمالي التداولات وبلغت مشترياتهم نحو 693,9 مليون جنيه.



وتباينت مؤشرات البورصة اليوم لتلغق عند 879.5 مليار جنيه.