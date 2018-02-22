بالأسماء والتفاصيل.. علماء مصر بالخارج يتسابقون لتلبية دعوة "الهجرة" للمشاركة في النهوض بالوطن

مشاغلهم العلمية الكثيرة، وكذلك ارتباطاتهم البحثية التي تغلب على الارتباطات الأسرية والإنسانية، لكن بمجرد أن نادتهم مصر استجابوا لها، وما أن أرسلت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في طلبهم لحضور مؤتمر "مصر تستطيع.. بأبناء النيل"، تركوا معاملهم وأبحاثهم من أجل أم الدنيا.





نعم إنهم علماء.. لكن ما يجري في شرايينهم دماء مصرية تمامًا كما يجري النيل في أرض الكنانة شرياناً للحياة، فهم مجموعة من أبناء النيل وهذه الأرض الطيبة، الذين حققوا من النجاحات العلمية ما أبهر العالم، ودفع الدول المتقدمة إلى التمسك بهم حتى تتخطى مشاكلها. بعضهم بدأ المشاركة الفعلية في تحقيق الاكتفاء لمصر في مجال تخصصه ومنهم من ينتظر.





نماذج فريدة في العلم لا تختلف عن أي مصري.. هاجروا بعقولهم وظلت قلوبهم متعلقة بالوطن.

الدكتور هشام العسكري أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظام الأرض، وخبير مشاكل تأثيرات تلوث الهواء والتغير المناخي. ولتفوقه العلمي، تلقت أبحاثه دعمًا من أمريكا والاتحاد الأوروبي. درس المشاكل الناجمة عن تلوث الهواء في المدن الكبرى وفقاً للعوامل الطبيعية والصناعية، والتغير المناخي وتأثيره على البحار والمناطق الساحلية.





الدكتور منصور المتبولي، أستاذ ورئيس قسم طب وأمراض الأسماك بجامعة الطب البيطري فيينا بالنمسا. كلفته الحكومة الأمريكية لحل أكبر مشكلة مرضية لأسماك السلمون في ٢٢ ولاية أمريكية، كما كلفته منظمة البحث الألمانية لحل أكبر مشكلة تواجه مزارع الأسماك بفيتنام فحقق لها الاكتفاء الذاتي.





الدكتور محمد محمود إبراهيم ابن الصعيد الذي أصبح عالمًا من علماء الفضاء الدوليين. وهو مدير مشروع إعداد دراسات القمر الصناعي Horyou-5 باليابان، وكبير مصممي معماريات نظم الحاسبات - مركز تصميم المعماريات - قسم تكنولوجيا الاتصالات. وكان واحدًا من أعضاء الفريق الذي نجح في استعادة السيطرة على القمر الصناعي مصر سات 2006، بعد تعرضه لمشكلة بالحاسب الرئيسي في من وكالة الفضاء الأوكرانية، وتمت الإشادة بمستوى عملهم وإتقانهم.





الدكتور عمرو حسانين أستاذ علوم البيئة والتكنولوجيا بجامعة ميريلاند الأمريكية. وهو عضو في فريق مراجعة جودة المياه التابع لبرنامج المساعدات الأمريكية بالشرق الأوسط. وقد نال عدة جوائز ومنح علمية من بينها جائزة "التميز للباحثين الشباب" من جامعة قناة السويس في عامي 2008 و2013، وجائزة "الامتياز الدولية للطلبة" من جامعة شيانيانغ الصينية للزراعة وعلوم الغابات، وزمالة البرنامج الدولي للتبادل البحثي التابع لجامعة ميريلاند الأمريكية، ومنحة المجلس الصيني لطلبة الماجستير والذي يتبع جامعة شيانيانغ.





الدكتور سعيد نوار، هو زميل جامعة جنت في بلجيكا بمجموعة هندسة التربة والمحاصيل التابعة لقسم البيئة. ساهم في إجراء عدة أبحاث كبرى وتأليف إصدارات علمية تتعلق بعلوم التربة وأنواع المحاصيل واستخراج النفط من باطن الأرض. وانضم لعضوية فريق العمل الخاص بمشروع تحديد مواقع التربة بالأقمار الاصطناعية التابع للمركز الفلمنكي للبحوث العلمية.





الدكتور عاصم أبو حطب، كبير باحثين وأستاذ مساعد في قسم الاقتصاد بالجامعة السويدية للعلوم الزراعية في أوبسالا، تخصص في تأثير التمدد الحضري على استخدام الموارد والإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في المناطق القاحلة وشبه القاحلة بالدول النامية. وانضم للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ في فبراير 2018 (فبراير الجاري)، ضمن 226 خبيراً على مستوى العالم ليصبح الكاتب الرئيسي للتقرير التقييمي السادس الصادر عن الفريق.





الدكتور صلاح حسن أستاذ التسويق العالمي والتخطيط الاستراتيجي بجامعة جورج واشنطن.

وأحد أهم خبراء العالم في الاقتصاد والعلامات التجارية. كما أنه يحتل مكانة متقدمة كأحد أبرز العلماء المعترف بهم دولياً، حيث إنه أحد أهم الخبراء في مجالات التسويق الاستراتيجي والاقتصاد العالمي والعلامات التجارية الفاخرة ونشر الابتكار.





الدكتور هاني الكاتب خبير الإحصاء الحيوي. وهو عضو المجلس الاستشاري الرئاسي للعلماء والخبراء في مصر. كما أنه صاحب مبادرة تحويل صحراء مصر إلى غابات.





يمتلك أكثر من 40 عامًا من الخبرة في التدريس والبحث في جامعتي ميونيخ للتكنولوجيا ولودفيج ماكسيمليان الألمانيتين. وصمم مزرعة عضوية كبيرة في المناطق الجافة بنظام البنية القائمة على الطبيعة في المناطق الريفية والحضرية مع خبراء دوليين. كما صمم مشروع استصلاح للأراضي المتدهورة في المناطق الجبلية بالاعتماد على النظام الإيكولوجي بجنوب مقاطعة شنشي الصينية.





الدكتور أسامة سلام الأستاذ بالمركز القومي لبحوث المياه بمصر وخبير تصميم ومحاكاة خزانات المياه الجوفية. يمتلك خبرة أكثر من 25 عاماً في مجالات الهيدروجيولوجيا وإدارة الموارد المائية والشحن الاصطناعي لخزانات المياه الجوفية، وخبرة خاصة في مجال نمذجة وتصميم ومحاكاة خزانات المياه الجوفية في كل من مصر والسعودية والإمارات وليبيا.





وأطلق مؤخرا مشروعه الخاص "الوعي المائي" في عام 2012، ونشر 3 كتب متخصصة في مجال المياه. وفي عام 2015، أطلق موقعاً إلكترونياً متخصصاً في الموارد المائية ويقدم استشارات مجانية للقراء والمتابعين.





الدكتور محمد بيومي مساعد ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر وخبير دولي في التنمية وإدارة المخلفات الخطرة. خبرة لأكثر من 25 عامًا في مجال التنمية والبيئة فيما يتعلق بالروابط بين التخفيف من وطأة الفقر مع إدارة الموارد الطبيعية والقضايا البيئية العالمية.





كما أنه يشرف على مجموعة من المشاريع المتنوعة التي تم تنفيذها الأمم المتحدة بالاشتراك مع الحكومة المصرية في مجالات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، وإدارة موارد المياه، والنقل المستدام، والطاقة المتجددة، وإدارة النفايات الخطرة، وحفظ التنوع البيولوجي.



