هل يعود سامي الجابر لقيادة الهلال بعد إقالة رامون دياز؟

طالبت العديد من جماهير نادي الهلال السعودي، بعودة سامي الجابر المدير الفني السابق للزعيم لقيادة الفريق مرة أخرى، عقب إقالة الأرجنتيني رامون دياز من تدريب الأزرق.

وأصدر مجلس إدارة نادي الهلال السعودي، برئاسة الأمير نواف بن سعد، قرارْا بإقالة مدرب الفريق، الأرجنتيني رامون دياز، وذلك بسبب نتائج الفريق الغير المرضية في الفترة الأخيرة.

وقد خسر الهلال أمس الثلاثاء من استقلال طهران الإيراني بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.