موعد مباراة إشبيلية ومانشستر يونايتد اليوم الأربعاء 21-2-2018 بدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يستضيف نادي إشبيلية الإسباني، نظيره فريق مانشستر يونايتد، اليوم الأربعاء 21-2-2018 على ملعب "رامون سانشيز" في الساعة 9:45 مساءً، ضمن منافسات ذهاب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 1 HD.