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موعد مباراة إشبيلية ومانشستر يونايتد اليوم الأربعاء 21-2-2018 بدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

الأربعاء 21/فبراير/2018 - 03:14 ص
موعد مباراة إشبيلية ومانشستر يونايتد اليوم الأربعاء 21-2-2018 بدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
مانشستر يونايتد
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أحمد عصام
 

يستضيف نادي إشبيلية الإسباني، نظيره فريق مانشستر يونايتد، اليوم الأربعاء 21-2-2018 على ملعب "رامون سانشيز" في الساعة 9:45 مساءً، ضمن منافسات ذهاب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

 

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 1 HD.

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