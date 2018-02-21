موعد مباراة إشبيلية ومانشستر يونايتد اليوم الأربعاء 21-2-2018 بدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
الأربعاء 21/فبراير/2018 - 03:14 ص
أحمد عصام
يستضيف نادي إشبيلية الإسباني، نظيره فريق مانشستر يونايتد، اليوم الأربعاء 21-2-2018 على ملعب "رامون سانشيز" في الساعة 9:45 مساءً، ضمن منافسات ذهاب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا
اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 1 HD.
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