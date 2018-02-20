"لجنة القيد" تخاطب 4 شركات لإرسال تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات

قررت لجنة القيد بجلستها المنعقدة بتاريخ 20/02/2018مخاطبة كلا من شركة مصر جنوب افريقيا ومصر للزيوت و الصابون والبويات والصناعات الكيماوية - باكين والمهندس للتأمين وذلك للتأكيد على ارسال تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن القوائم المالية المستقلةعن الفترة المالية المنتهية فى 31/12/2017 فور صدوره وقبل أول جلسة تداول تالية للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات.



كما قررت لجنة القيد فرض التزام مالى على شركة المصرية للصناعات الدوائية – ايبيكو قدره 10000 جنيه يسدد خلال 15 يوم من تاريخ اخطار الشركة بقرار لجنة القيد وعلى ان يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد فى حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة، وذلك لمخالفة الشركة لاحكام المادة 32 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية و المادة 44 من الاجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.



