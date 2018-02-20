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ولي العهد يرعى حفل تخريج الدفعة 93 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية.. غداً

الثلاثاء 20/فبراير/2018 - 03:20 م
ولي العهد يرعى حفل تخريج الدفعة 93 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية.. غداً
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وكالات
 
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، غداً, حفل تخريج الدفعة 93 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية، بعد إكمالهم جميع المتطلبات التعليمية والتدريبية لينالوا شرف خدمة وطنهم المعطاء وأرضه الطاهرة.

وأعرب قائد كلية الملك فيصل الجوية اللواء الطيار الركن خالد بن عبدالله اللعبون, عن سعادته وغبطة جميع منسوبي الكلية بتشريف سمو ولي العهد حفل تخريج الدورة "93".

وقال: بهذا اليوم تكتمل فرحة أبنائنا الخريجين بعد أن قطفوا ثمار جهدهم خلال فترة دراستهم في الكلية.

وأكد اللواء "اللعبون" أن المملكة قد خطت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خطوات كبيرة نحو الرقي والتقدم والتطور والازدهار والأمن والاستقرار وتحقيق الرفاهية للمواطنين وتقديم أفضل الخدمات على جميع الأصعدة، كما حققت سجلاً حافلاً من العطاء والإنجاز توج بصدور العديد من الأوامر الملكية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن لتحقيق النهضة والتطور والتنمية الشاملة لهذه البلاد المباركة.

وأشار إلى ما تحظى به كلية الملك فيصل الجوية من دعم وتوجيه ومتابعة من ولاة أمرنا، سائلاً الله أن يحفظ لنا قيادتنا الرشيدة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

واختتم اللواء الركن "اللعبون" تصريحه مهنئاً الطلبة الخريجين، ومتمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في حياتهم العملية.


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