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للعروس الجديدة.. اهتمي بشعرك الضعيف جيدًا عن طريق هذه النصائح

الثلاثاء 20/فبراير/2018 - 03:16 م
للعروس الجديدة.. اهتمي بشعرك الضعيف جيدًا عن طريق هذه النصائح
الاهتمام بالشعر
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وإذا كان شعرك يعاني من التقصيف وضعيف جدًا، وإذا كنتِ عروس جديدة تريدين الظهور بمظهر جيد للغاية في المناسبات ومع زوجك في السهرات، يمكنكِ اتباع الآتي:-

مشابك الشعر:
تجدي صعوبة في تثبيت دبابيس الشعر، أو تعاني من انزلاق دبابيس الشعر من رأسك، الحل بسيط فقط قومي برش الدبابيس بمثبت الشعر وضعيها في شعرك، وبذلك ستتمكني في الحصول علي تسريحة شعر ثابتة طوال اليوم.

اختاري غطاء وسادة من الساتان أو الحرير:
معظمنا ينام علي وسادة قطنية دون أن نعرف أن لها تأثير سلبي علي الشعر، فهي تؤثر علي رطوبة الشعر، استبدلي الوسائد القطنية بوسائد ساتان أو حرير الأفضل لشعرك من القطن .

استخدمي مشط بأسنان واسعة:
خطأ شائع تقع فيه الكثيرات ألا وهو استخدام الأمشاط الضيقة التي تساهم في تكسير الشعر وخاصة الشعر المبلل لذا ننصح باستبدال الأمشاط الضيقة بأمشاط بأسنان واسعة.

استخدمي السيرم:
كثيرا ما تستيقظين متأخرا ولا تجدي وقت لتمشيط شعرك ، لذا يمكنك الاستعانة بالسيرم ، فقط ضعي القليل من السيرم علي شعرك مع الاستعانة بالفرشاة و السشوار .

مشطي شعرك قبل الاستحمام :
يفضل أن تقومي بتمشيط شعرك قبل أن تقومي بغسله ، وذلك لتجنب تساقط الشعر اثناء الاستحمام .

لا تستخدمي الحرارة لتجعيد شعرك :
حاولي قدر الأمكان أن تبتعدي عن أدوات تجعيد الشعر التي تعتمد علي الحرارة و التي تؤثر بشكل سلبي ، حاولي بقدر الإمكان الاستعانة بأشياء مثل بكرات الشعر أو غيرها من الوسائل لتجعيد شعرك .
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