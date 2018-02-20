عاجل.. جنح الدقي تقضي بحبس تامر عبد المنعم 3 سنوات

قضت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار يوسف الريفي، وسكرتيرة مصطفي رشدي بمعاقبة الفنان تامر عبد المنعم، بالسجن 3 سنوات، وكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، حول اتهامه بتحرير شيك بدون رصيد للفنان محمد فؤاد.









وكشفت الدعوى التي حملت رقم 11233 لسنة 2017، أن دفاع محمد فؤاد الممثل، قد تقدم بدعوى ضد المشكو في حقه تامر محمد عبد المنعم، يؤكد أنه بتاريخ 25 /6/2017 قيام بتحرير شيك لموكله حمل رقم 58881 بمبلغ 2 مليون و150 ألف جنيه، وأن موكله توجه لأحد البنوك لصرف الشيك، فحصل على أمر رفض صادر من البنك لعدم وجود رصيد كافي.









وأضاف خلال الدعوى وجود علاقة تعاقد بين المشكو في حقة وموكله، حيث اتفق معه على أن يقوم بتمثيل عمل فني "مسلسل تلفزيوني"، وبناء عليه تم تحرر عقد اتفاق بينهم بتاريخ 1/7/2016 مقابل 9 مليون جنيه تدفع له بموجب شيكات، ولكن بعد فترة تم إيقاف العمل الفني المتفق عليه بموجب قرار من الجهة الإدارية المركزية للرقابة على المصنفات.