بوتين يبحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الوضع في سوريا





يبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الوضع في سوريا، بما في ذلك الوضع في عفرين، نقلا عن فضائية "روسيا اليوم".ويذكر أن بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان الوضع في سوريا مع التركيز على مواصلة تعزيز التعاون في إطار أستانا.