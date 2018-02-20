رئيس جنوب الوادي بقنا: اهتمام الدولة بالشباب لم يأت من فراغ
الثلاثاء 20/فبراير/2018 - 03:12 م
بسام عبدالحميد وزينب عطا
أكد الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، أن اهتمام الدولة بالشباب لم يأت من فراغ وإنما لأنهم قادة الغد وأمل مصر فى المستقبل.
ودعا الشباب إلى المحافظة على حقوقه الدستورية، وعدم التفريط فى الاستحقاقات التى حصل عليها الشباب وأبسطها وأهمها المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.
جاء ذلك فى إطار فعاليات منتدى طلاب من أجل مصر والذى يقام تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى فى الفترة من 19-20 فبراير 2018 م.
ودعا الشباب إلى المحافظة على حقوقه الدستورية، وعدم التفريط فى الاستحقاقات التى حصل عليها الشباب وأبسطها وأهمها المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.
جاء ذلك فى إطار فعاليات منتدى طلاب من أجل مصر والذى يقام تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى فى الفترة من 19-20 فبراير 2018 م.
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